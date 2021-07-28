"Розширюватимемо співпрацю": МЗС Китаю провели зустріч із талібами (фото)

Китайська влада пообіцяла "повернути Талібан у політичне русло" і запропонувала провести мирні переговори в Афганістані.

У Китай для проведення переговорів прибула делегація талібів на чолі з Муллою Абдул Гані Барадаром. Вони провели зустріч із главою Міністерства закордонних справ Китаю Ван І. Про це повідомляє South China Morning Post.

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Це перша зустріч, коли високопоставлений лідер Талібану прибув до Китаю з офіційним візитом. Про зустріч китайським ЗМІ не повідомлялося. А South China Morning Post посилаються на свої джерела в уряді.

Таліби на зустрічі заявили, що авіаудари США порушують підписані домовленості з ними.

[ + – ] Ліворуч Мулла Абдул Гані Барадар, а праворуч — Ван І Фото: South China Morning Post

У виданні пишуть, що Пекін прагне грати більш значиму роль в Афганістані. Ван І пообіцяв "повернути Талібан у політичне русло" і запропонував провести мирні переговори.

"Позиція Китаю полягає в тому, що це питання варто вирішувати в рамках Афганістану. І ситуація в Афганістані не повинна загрожувати безпеці Китаю", — заявило джерело в уряді журналістам.

Таліби зі свого боку заявили, що не втручатимуться у внутрішні справи Китаю і хотіли б більше інвестицій від КНР в їхню країну.

Професор міжнародних відносин Північно-Західного університету Китаю Ян Вей заявив, що Китай і Талібан повинні взаємодіяти один з одним.

"Незалежно від того, чи стане Талібан урядом, це ключова сила, що впливає на політичний розвиток і безпеку Афганістану. Талібан може стримувати деякі інші терористичні організації в Афганістані. Китай може через Талібан накласти певні обмеження на інші терористичні організації, що корисно для безпеки Китаю і регіону в цілому", — заявив Ян Вей.

Нагадаємо, Пакистан відкрив найбільший прикордонний пункт з Афганістаном, який контролюють таліби. У США заявили, що продовжать авіаудари по талібам незважаючи на виведення військ.

Раніше таліби заявляли про необхідність зміни уряду для перемир'я в Афганістані.