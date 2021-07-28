"Розширюватимемо співпрацю": МЗС Китаю провели зустріч із талібами (фото)
Китайська влада пообіцяла "повернути Талібан у політичне русло" і запропонувала провести мирні переговори в Афганістані.
У Китай для проведення переговорів прибула делегація талібів на чолі з Муллою Абдул Гані Барадаром. Вони провели зустріч із главою Міністерства закордонних справ Китаю Ван І. Про це повідомляє South China Morning Post.
Це перша зустріч, коли високопоставлений лідер Талібану прибув до Китаю з офіційним візитом. Про зустріч китайським ЗМІ не повідомлялося. А South China Morning Post посилаються на свої джерела в уряді.
Таліби на зустрічі заявили, що авіаудари США порушують підписані домовленості з ними.
У виданні пишуть, що Пекін прагне грати більш значиму роль в Афганістані. Ван І пообіцяв "повернути Талібан у політичне русло" і запропонував провести мирні переговори.
"Позиція Китаю полягає в тому, що це питання варто вирішувати в рамках Афганістану. І ситуація в Афганістані не повинна загрожувати безпеці Китаю", — заявило джерело в уряді журналістам.
Таліби зі свого боку заявили, що не втручатимуться у внутрішні справи Китаю і хотіли б більше інвестицій від КНР в їхню країну.
Професор міжнародних відносин Північно-Західного університету Китаю Ян Вей заявив, що Китай і Талібан повинні взаємодіяти один з одним.
"Незалежно від того, чи стане Талібан урядом, це ключова сила, що впливає на політичний розвиток і безпеку Афганістану. Талібан може стримувати деякі інші терористичні організації в Афганістані. Китай може через Талібан накласти певні обмеження на інші терористичні організації, що корисно для безпеки Китаю і регіону в цілому", — заявив Ян Вей.
Нагадаємо, Пакистан відкрив найбільший прикордонний пункт з Афганістаном, який контролюють таліби. У США заявили, що продовжать авіаудари по талібам незважаючи на виведення військ.
Раніше таліби заявляли про необхідність зміни уряду для перемир'я в Афганістані.