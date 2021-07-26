Перемога Талібану не неминуча: США продовжать авіаудари по Афганістану

"Талібан намагається створити відчуття неминучості своєї кампанії, але вони помиляються", — заявив генерал Маккензі. Штати продовжать підтримку і після виведення всіх військ.

Глава Центрального командування США, генерал Кеннет Маккензі, заявив, що США будуть продовжувати авіаудари з повітря на підтримку сил уряду в боротьбі з талібами. Про це передає CNN.

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За словами генерала, США в останні кілька днів збільшили інтенсивність і кількість авіаударів по талібам. Талібан намагається створити відчуття неминучості своєї кампанії, але вони помиляються.

"… Ми готові продовжувати підвищений рівень підтримки в найближчі тижні, якщо таліби продовжать свої атаки. Перемога талібів не неминучий", — заявив Маккензі.

Він підкреслив, що американські військові продовжать надавати матеріально-технічну допомогу афганським ВПС навіть після виведення всіх американських сил і сил НАТО. Підтримка буде відбуватися "з боку горизонту".

Як повідомлялося раніше, американські військові завдали ударів по цілях талібів у Кандагарі в минулий четвер (22 липня). При цьому, за словами одного з представників Міноборони, три з чотирьох останніх ударів були спрямовані на американську техніку, яку захопили таліби.

Нагадаємо, таліби заявляють про необхідність зміни уряду для перемирʼя в Афганістані. Через повну свободу дій Талібану в Афганістані Таджикистан проводить навчання із залученням всієї армії країни. Це понад 230 тисяч осіб.

Відзначимо, що перші авіаудари по талібах були нанесені 25 червня. Це була перша атака по бойовиках із моменту виведення військ.