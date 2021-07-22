"Підняли по бойовій тривозі": Таджикистан задіяв усю армію на навчання через Афганістан

На тлі виведення військ з Афгану, вже кілька тисяч сил безпеки незаконно тікали в країну, тому була піднята не тільки армія, але й усі резерви.

У Таджикистані підняли по бойовій тривозі весь особовий склад Збройних сил і силовиків загальною чисельністю 230 тисяч осіб. Про це повідомляє Інтерфакс-АВН, посилаючись на слова міністра оборони Шералі Мірзо.

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Президент Таджикистану та Верховний головнокомандувач Емомалі Рахмон прибув у Центр управління збройними силами. По бойовій тривозі були підняті 100 тисяч військових особового складу та понад 130 тисяч офіцерів і солдатів запасу.

"Через нестабільну ситуацію в регіоні я знову нагадую народу Таджикистану, що ми повинні бути готові захищати мир і стабільність, які були досягнуті великою ціною", — заявив Рамон.

До навчань залучили 1 023 одиниці бронетехніки, 3 167 спецавтомобілів, 447 артилерійських установок, гармат і мінометів, а також 45 літаків і вертольотів разом із 254 засобами ППО. Вони проходять поблизу афгано-таджицького кордону. Причина — перехід афганських сил безпеки на територію Таджикистану, вже кілька тисяч військових незаконно перейшли кордон.

Як передає Комерсант, 5 серпня будуть навчання РФ та Узбекистану в Таджикистані на кордоні з Афганістаном. Маневри проводитимуть на тлі загострення ситуації в Афганістані після виведення військ НАТО та США.

Нагадаємо, раніше в РФ заявили, що вони можуть ввести війська в Афганістан, якщо таліби атакують Таджикистан.

США вже вивели 95% своїх військ з Афганістану. Операція з виведення військ з Афганістану розпочалася 1 травня.

Зі свого боку Талібан назвав умови для перемирʼя на 3 місяці.