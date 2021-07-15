Таліби можуть оголосити тримісячне перемир'я: названа умова
Війна в Афганістані може призупинитися, якщо ООН та уряд підуть на умову бойовиків із випуску людей з тюрем.
Лідери Талібану назвали умови, коли вони можуть оголосити тримісячне перемирʼя в Афганістані. Про це повідомляє афганський телеканал 1TV.
За словами представника мирних переговорів Ісламської республіки Афганістану Ахмад Надер Надери, Талібан може призупинити ведення бойових дій на три місяці. Для цього потрібно, щоб ООН прибрав зі свого чорного листа 7 000 осіб, а уряд Афганістану випустив їх із вʼязниці.
Як передає AP News, делегація з Афганістану й таліби в Катарі обговорять мирні ініціативи. Переговори в Досі вестиме високопоставлений урядовий чиновник Абдулла Абдулла, який очолює раду щодо примирення Афганістану. Ймовірно, зустріч відбудеться завтра, 16 липня.
Раніше представник політофісу Талібів Мухаммад Наїм позитивно відгукнувся про заяву міністра оборони Великобританії про можливу співпрацю з ними. Талібан вважає це "позитивним кроком".
Нагадаємо, в Британії допустили співпрацю з Талібаном. При цьому Талібан заявив про взяття під контроль ключового прикордонного пункту з Пакистаном.
Зазначимо, що США вже вивели 95% своїх військ з Афганістану.