Признание ООН и амнистия: Талибан назвал условие временного перемирия в Афганистане

За день до начала мирных переговоров в Катаре, боевики призывают отпустить 7000 заключенных, тогда они прекратят боевые действия на 3 месяца.

Лидеры Талибана назвали условия, при которых они могут объявить трехмесячное перемирие в Афганистане. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV.

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По словам представителя мирных переговоров Исламской республики Афганистана Ахмад Надер Надери, Талибан может приостановить ведение боевых действий на три месяца. Для этого нужно, чтобы ООН убрал из своего черного листа 7000 человек, а правительство Афганистана выпустило их из тюрьмы.

[ + – ] Ахмад Надер Надери Фото: Скриншот

Как передает AP News, делегация из Афганистана и талибы в Катаре обсудят мирные инициативы. Переговоры в Дохе будет вести высокопоставленный правительственный чиновник Абдулла Абдулла, который возглавляет совет по примирению Афганистана. Вероятно, встреча произойдет завтра, 16 июля.

Ранее представитель политофиса Талибов Мухаммад Наим позитивно отозвался о заявлении министра обороны Великобритании о возможном сотрудничестве с ними. Талибан считает это "позитивным шагом".

Напомним, в Британии допустили сотрудничество с Талибаном. При этом Талибан заявил о взятии под контроль ключевого погранпункта с Пакистаном.

Отметим, что США уже вывели 95% своих войск из Афганистана.