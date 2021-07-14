Талибан заявил о взятии под контроль ключевого погранпункта с Пакистаном (фото)

КПП открывает путь к провинции, где 10-летиями находилось руководство боевиков, и откуда приходило подкрепление в виде живой силы.

Талибы заявили о захвате стратегического КПП Спин-Болдак на границе с Пакистаном. Об этом сообщает AFP.

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Источники издания в Службе безопасности Пакистана утверждают, что на границе с Афганистаном развивается белый флаг талибов. При этом Министерство внутренних дел Афгана отрицает захват пограничного пункта, утверждая, что атака боевиков была отбита.

"У террористов Талибана были некоторые передвижения вблизи приграничной зоны… Силы безопасности отразили нападение", — заявил изданию пресс-секретарь Министерства внутренних дел Тарек Ариан.

В социальных сетях ряд боевиков Талибана публикуют фото из Спин-Болдака, где они выглядят "расслаблено". Если захвата погранпункта все же подтвердится, то под контролем у талибов окажутся все самые важные погранпункты, что может значительно ударить по доходам Кабула и повысить доходы в собственную казну.

[ + – ] Контроль Афганистана Талибаном и правительством Фото: BBC

Журналисты предполагают, что КПП Спин-Болдак является одной из самых важных целей для талибов в силу прямой дороге к провинции Белуджистан. В ней десятилетиями базировалось высшее руководство Талибана, провинция обеспечивает их живой силой. Также автомагистраль, ведущая от границы, ведет к коммерческой столицы Пакистана Карачи, где есть крупный порт на Аравийском море. Он считается одним из основных пунктов, куда поставляют героин из Афганистана.

Напомним, 9 июля Талибан взял под контроль крупнейший погранпункт с Ираном в Калайи-Нау. По информации СМИ, на границе Афганистана и Туркменистана шел бой, а военные эвакуировали своих семей из приграничной зоны.

Ранее и.о. министра обороны Афганистана заявлял, что ситуация в стране близка к критической.