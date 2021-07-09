Талибан взял под контроль крупнейший погранпункт с Ираном (видео)

На фоне заявления правительства о том, что они вернули под контроль Калайи-Нау, боевики взяли под контроль уже третье КПП.

В Афганистане боевикам Талибана удалось взять под контроль ключевой пункт пересечения границы страны с Ираном. Об этом сообщает AP News.

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Под контроль талибов погранпункт перешел вчера, 8 июля. Как сообщают в издании, это уже третий пункт пересечения границы, взятый под контроль Талибанов. Неделей ранее они взяли под контроль пункт пропуска с Таджикистаном и Узбекистаном.

Источники журналистов в правительстве Афганистана заявил, что был взят под контроль КПП Ислам-Кала в западной провинции Герат. Этот пропускной пункт был брошен военными сил безопасности несмотря на то, что это один из важнейших погранпунктов между Афганистаном и Ираном.

Как заявляют боевики, их тепло встретили местные жители Ислам-Кала. Он также опубликовал видео, на котором видны талибы, стреляющие из автоматов в воздух, празднуя взятие под контроль города. На кадрах также видны мирное население.

[ + – ] По ссылке кадры празднования со стрельбой в воздух

На данный момент Талибан контролирует около трети от всех 421 округа и райцентров Афганистана.

Напомним, вчера, 8 июля президент США Джо Байден заявил, что США завершат вывод войск 31 августа. При этом вчера бойцы сил безопасности освободили Калайи-Нау от боевиков.

Отметим, что Таджикистан перебрасывает 3000 военных к границе с Афганистаном из-за наступления талибов.