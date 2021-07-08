"Мы вытесняем врага" силы безопасности Афганистана выбили талибов из города Калайи-Нау (фото)

7 июля Талибан захватил провинцию, в ходе боев с применением спецназа и авиации, правительству удалось освободить столицу провинции.

Правительственные войска Афганистана освободили город на севере страны Калайи-Нау, выбив оттуда талибов. Об этом пишет BBC.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Для освобождения города были задействованы силы спецопераций, а также бомбардировка позиций боевиков с воздуха.

"Против понес тяжелые потери, и теперь мы продвигаемся и вытесняем врага", — заявил командующий спецназом Сайед Незами.

В Министерстве внутренних дел заявили, что город очистили от боевиков Талибана и теперь он полностью находится под контролем афганских сил безопасности.

[ + – ] Афганский спецназ в Калайи-Нау Фото: MOI

Город Калайи-Нау Талибан взял под контроль вчера, 7 июля. Это первое нападение талибов на столицу провинции с момента вывода войск из Афганистана США и НАТО.

[ + – ] Калайи-Нау на карте Афганистана Фото: BBC

Как сообщает Reuters, боевики атаковали город с трех направлений, но спецназу удалось их отбить. Источники издания в Минобороны утверждают, что талибы ненадолго смогли захватить здание полиции и Национального управления безопасности.

Напомним, Россия может ввести войска в Афганистан, если будет атакован Таджикистан. Вчера, 7 июля и.о. министра обороны заявил о критической ситуации в стране.

Напряжение в стране возросла из-за вывода американских войск со значительным опережением всех сроков. Первоначально планировалось вывести войска из Афганистана до 1 сентября.