7 липня Талібан захопив провінцію, у ході боїв із застосуванням спецпризначенців і авіації, уряду вдалося звільнити столицю провінції.

Урядові війська Афганістану звільнили місто на півночі країни Калаї-Нау, вибивши звідти талібів. Про це пише BBC.

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Для звільнення міста були залучені сили спецоперацій, а також бомбардування позицій бойовиків з повітря.

"Зазнавши важких втрат, тепер ми просуваємося і витісняємо ворога", — заявив командувач спецпризначенцями Саєд Незамі.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що місто очистили від бойовиків Талібану і тепер воно повністю під контролем афганських сил безпеки.

[ + – ] Афганські спецпризначенці в Калаї-Нау Фото: MOI

Місто Калаї-Нау Талібан взяв під контроль учора, 7 липня. Це перший напад талібів на столицю провінції з моменту виведення військ з Афганістану США і НАТО.

[ + – ] Калаї-Нау на карті Афганістану Фото: trump-elections

Як повідомляє Reuters, бойовики атакували місто з трьох напрямків, але спецпризначенцям вдалося їх відбити. Джерела видання в Міноборони стверджують, що таліби ненадовго змогли захопити будівлю поліції і Національного управління безпеки.

Нагадаємо, Росія може ввести війська в Афганістан, якщо буде атакований Таджикистан. Учора, 7 липня в.о. міністра оборони заявив про критичну ситуацію в країні.

Напруга в країні зросла через виведення американських військ із значним випередженням усіх термінів. Спочатку планувалося вивести війська з Афганістану до 1 вересня.