"Ми витісняємо ворога" сили безпеки Афганістану вибили талібів з міста Калаї-Нау (фото)
7 липня Талібан захопив провінцію, у ході боїв із застосуванням спецпризначенців і авіації, уряду вдалося звільнити столицю провінції.
Урядові війська Афганістану звільнили місто на півночі країни Калаї-Нау, вибивши звідти талібів. Про це пише BBC.
Для звільнення міста були залучені сили спецоперацій, а також бомбардування позицій бойовиків з повітря.
"Зазнавши важких втрат, тепер ми просуваємося і витісняємо ворога", — заявив командувач спецпризначенцями Саєд Незамі.
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що місто очистили від бойовиків Талібану і тепер воно повністю під контролем афганських сил безпеки.
Місто Калаї-Нау Талібан взяв під контроль учора, 7 липня. Це перший напад талібів на столицю провінції з моменту виведення військ з Афганістану США і НАТО.
Як повідомляє Reuters, бойовики атакували місто з трьох напрямків, але спецпризначенцям вдалося їх відбити. Джерела видання в Міноборони стверджують, що таліби ненадовго змогли захопити будівлю поліції і Національного управління безпеки.
Нагадаємо, Росія може ввести війська в Афганістан, якщо буде атакований Таджикистан. Учора, 7 липня в.о. міністра оборони заявив про критичну ситуацію в країні.
Напруга в країні зросла через виведення американських військ із значним випередженням усіх термінів. Спочатку планувалося вивести війська з Афганістану до 1 вересня.