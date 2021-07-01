"Раніше всіх термінів": США виведуть війська з Афганістану до середини липня (фото)

Американське керівництво залишить в країні майже 650 військових, але основну частину вони виводять випереджаючи терміни. Спочатку збиралися вивести війська до 1 вересня.

Сполучені Штати завершать виведення своїх військ з Афганістану до середини липня. Про це повідомляє BBC.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Контингент із більш ніж 4 000 тисяч військовослужбовців виведуть раніше встановленого терміну — 11 вересня. Велика частина з них піде до середини липня, але як повідомляють журналісти, 650 військових затримаються.

Частина сил залишиться для захисту посольства США в Афганістані, а ще частина бійців залишиться охороняти аеропорт Кабула (столиця Афганістану). Не повне виведення військ повʼязане з тим, що таліби значно посилюють свій вплив на території Афгану.

Командування США передбачає, що країна ризикує скотитися в громадянську війну після виведення всіх американських військ.

"Громадянська війна, безумовно, може стати зримою, якщо вона триватиме по траєкторії, по якій іде прямо зараз. Це повинно бути проблемою для всього світу. Ситуація з безпекою зараз не дуже хороша", — заявив генерал армії США Міллер.

Журналісти зазначають, що ситуація в Афганістані погіршується, але в неї немає військового рішення. При цьому впевненості в мирному вирішенні також немає.

Тим часом у соціальних мережах бойовики продовжують публікувати кадри та фото захопленого озброєння урядових військ.

Фото: Twitter / FJ Фото: Twitter / FJ

[ + – ] Відео захоплених "Гамві" урядових військ

Нагадаємо, Талібан стверджує, що вже контролює 80% території Афганістану. При цьому 25 червня стало відомо, що ВПС США завдали авіаударів по талібам в Афганістані.

З 1 травня США та НАТО почали виведення військ з Афганістану. Через ослаблення натовських позицій, Талібан взяв під контроль вже 30 районів країни.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін поговорив з Олександром Кореньковим — директором Міжнародного центру досліджень проблем безпеки про ситуацію в Афганістані: "Талібан наступає. Що можуть зробити 650 американців і місцеві ополченці".