Талібан стверджує, що контролює понад 80% Афганістану і наступає далі

Спікери талібів озвучують меседжі для західних ЗМІ, проте на своїх каналах замовчують про ситуацію із захопленням територій. Бойові дії йдуть майже біля кордонів колишніх республік СРСР.

Після початку виведення військ США і НАТО з Афганістану таліби почали активно відвойовувати назад міста і райони по всій країні, повідомляє ABC.

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У коментарі ресурсу прес-секретар політичного відділення талібів Ісламського емірату Афганістан Сухаіл Шахін заявив, що зараз вони контролюють 163 райони.

"Є й інші райони, де тільки центр перебуває під контролем адміністрації Кабула, але прилеглі райони уже під нашим контролем. Таким чином, якщо підрахувати їх усі, понад 80% території утримується нашими військами", – підкреслив він.

Відзначимо, що всі подібні коментарі про перемоги від спікера талібів прозвучали лише для західних ЗМІ, оскільки на жодному з офіційних каналів організації всередині країни цієї інформації немає. Ні слова про це не сказано і на сторінці самого прес-секретаря в Twitter.

[ + – ] Прес-секретар політичного відділення талібів Ісламського емірату Афганістан Суха Шахін Фото: Nachedeu

Таліби піднеслися духом після того, як США заявили про виведення своїх військ. Значна частина з 4000 військовослужбовців вже полетіла додому за останні декілька місяців, а повністю виведення американських бійців повинне завершитися 4 липня, хоча раніше Байден називав крайньою датою 11 вересня.

З огляду на ситуацію із захопленням талібами непідконтрольних їм раніше територій, США вирішили залишити 650 військовослужбовців для забезпечення безпеки дипломатів і перекладачів. Крім того, ще кілька сотень американських солдатів залишаться в кабульському аеропорту, можливо, до вересня, для надання допомоги турецьким військам.

Більшість аналітиків, які відстежують лінію фронту, кажуть, що Талібан контролює або утримує владу приблизно в половині країни, в основному в сільській місцевості. За словами глави Місії ООН зі сприяння Афганістану Дебори Лайонс, для талібів, які готуються до захоплення регіональних столиць після повного виведення іноземних військ, продовження цієї інтенсивної військової кампанії по поверненню територій було б трагедією.

Ендрю Уоткінс з Міжнародної кризової групи не заперечує розмір і швидкість територіальних втрат, яких зазнав уряд Афганістану з початком виведення військ США, однак вважає, що падіння Кабула не є неминучим, а Талібан – зовсім не нестримний військовий гігант.

Політичні переговори між урядом і талібами здебільшого зайшли в глухий кут після того, як початкова дата виведення військ США 1 травня, встановлена адміністрацією Трампа, була відкладена більш ніж на чотири місяці. На запитання, що станеться, якщо американські війська не будуть виведені до 11 вересня, Шахін відповів:

"Якщо вони будуть вірні своєму слову, це піде на користь їх авторитету та іміджу. Якщо вони не відступлять, боротьба продовжуватиметься. Якщо вони все ще залишаться в Афганістані, це буде не тільки порушенням угоди, але і не принесе ніякого успіху".

[ + – ] Американські війська залишають Афганістан Фото: ʀᴇʰᴀɴ ᴋʰᵃɴ sᵃᴍⁱ/Twitter

При цьому новина про те, що в країні навіть після виведення основного контингенту залишаться сотні американських солдатів, може вплинути на переговори. Такої думки дотримується почесний старший викладач Університету Нового Південного Уельсу Сюзанна Шмейдл. За її словами, військові успіхи Талібану вже надали йому перевагу.

"Вони вже досить давно ведуть переговори з позиції сили, і ця позиція тільки зміцнюється", – сказала вона.

Журналіст під ніком Zalmay Afghan на своїй сторінці в Twitter повідомляє про те, що урядові війська нібито самі переходять до талібів.

"Я дійсно забув про кількість районів, контрольованих талібами в останні дні по всій країні. SF, Commandos, ANA, ANP, ALP і інші війська здаються Талібану в великій кількості. # Талібан нікого не вбиває, і ніхто з адміністративних військ Кабула не будете воювати, але всі здаються ", – йдеться у підписі до розміщеного відео.

Ще 21 червня старший науковий співробітник і директор програми по боротьбі з тероризмом й екстремізмом в Інституті Близького Сходу Чарльз Лістер назвав темпи, з якими таліби захоплюють території після оголошення про виведення американських військ, "шокуючими".

Нагадаємо, станом на 15 травня таліби контролювали 37 райцентрів, а виведення військ, як відомо, розпочалося 1 травня. Натомість влада країни заявила, що відновила контроль над кількома із захоплених регіонів.