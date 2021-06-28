Талибан утверждает, что контролирует более 80% Афганистана и наступает дальше

Спикеры талибов озвучивают месседжи для западных СМИ, однако на своих каналах умалчивают о ситуации с захватом территорий. Боевые действия идут почти у границ бывших республик СССР.

После начала вывода войск США и НАТО из Афганистана талибы начали активно отвоевывать обратно города и районы по всей стране, сообщает ABC.

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В комментарии ресурсу пресс-секретарь политического отделения талибов Исламского эмирата Афганистан Сухаил Шахин заявил, что сейчас они контролируют 163 района.

"Есть и другие районы, где только центр находится под контролем администрации Кабула, но прилегающие районы находятся под нашим контролем. Таким образом, если подсчитать их все, более 80% территории удерживается нашими войсками", – подчеркнул он.

Отметим, что все подобные комментарии о победах от спикера талибов прозвучали лишь для западных СМИ, поскольку ни на одном из официальных каналов организации внутри страны этой информации нет. Ни слова об этом не сказано и на странице самого пресс-секретаря в Twitter.

[ + – ] Пресс-секретарь политического отделения талибов Исламского эмирата Афганистан Сухаил Шахин Фото: Nachedeu

Талибы воспряли духом после того, как США заявили о выводе своих войск. Большая часть из 4000 военнослужащих уже улетела домой за последние несколько месяцев, а полностью вывод американских бойцов должен завершиться 4 июля, хотя ранее Байден называл крайней датой 11 сентября.

Учитывая ситуацию с захватом талибами неподконтрольных им ранее территорий, США решили оставить 650 военнослужащих для обеспечения безопасности дипломатов и переводчиков. Кроме того, еще несколько сотен американских солдат останутся в кабульском аэропорту, возможно, до сентября, для оказания помощи турецким войскам.

Большинство аналитиков, отслеживающих линию фронта, говорят, что Талибан контролирует или удерживает власть примерно в половине страны, в основном в сельской местности. По словам главы Миссии ООН по содействию Афганистану Деборы Лайонс, для талибов, которые готовятся к захвату региональных столиц после полного вывода иностранных войск, продолжение этой интенсивной военной кампании по возвращению территорий было бы трагедией.

Эндрю Уоткинс из Международной кризисной группы не отрицает размер и скорость территориальных потерь, которые понесло правительство Афганистана с началом вывода войск США, однако считает, что падение Кабула не является неизбежным, а Талибан – вовсе не неудержимый военный гигант.

Политические переговоры между правительством и талибами в значительной степени зашли в тупик после того, как первоначальная дата вывода войск США 1 мая, установленная администрацией Трампа, была отложена более чем на четыре месяца. На вопрос, что произойдет, если американские войска не будут выведены к 11 сентября, Шахин ответил:

"Если они будут верны своему слову, это пойдет на пользу их авторитету и имиджу. Если они не отступят, борьба будет продолжаться. Если они все еще останутся в Афганистане, это будет не только нарушением соглашения, но и не принесет никакого успеха".

[ + – ] Американские войска покидают Афганистан Фото: ʀᴇʰᴀɴ ᴋʰᵃɴ sᵃᴍⁱ/Twitter

При этом новость о том, что в стране даже после вывода основного контингента останутся сотни американских солдат, может повлиять на переговоры. Такого мнения придерживается почетный старший преподаватель Университета Нового Южного Уэльса Сюзанна Шмейдл. По ее словам, военные успехи Талибана уже дали ему преимущество.

"Они уже довольно давно ведут переговоры с позиции силы, и эта позиция только укрепляется", — сказала она.

Журналист под ником Zalmay Afghan на своей странице в Twitter сообщает о том, что правительственные войска якобы сами переходят к талибам.

"Я действительно забыл о количестве районов, контролируемых талибами в последние дни по всей стране. SF, Commandos, ANA, ANP, ALP и другие войска сдаются Талибану в большом количестве. # Талибан никого не убивает, и никто из административных войск Кабула не сражается, но все сдаются", – говорится в подписи к размещенному видео.

Еще 21 июня старший научный сотрудник и директор программы по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока Чарльз Листер назвал темпы, с которыми талибы захватывают территории после объявления о выводе американских войск, "шокирующими".

Напомним, по состоянию на 15 мая талибы контролировали 37 райцентров, а вывод войск, как известно, начался 1 мая. В свою очередь власти страны заявили, что восстановили контроль над несколькими из захваченных регионов.