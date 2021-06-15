Талибан взял под контроль 30 районов Афганистана за последние 6 недель

Вывод американских войск позволяет боевикам укрепляться в контролируемых районах страны из-за отсутствия поддержки правительственных сил с воздуха.

Боевики Талибана взяли под контроль уже половину всех округов страны. Правительственные войска не могут восстановить контроль ни в одном из 32 районов. Об этом сообщает профильный журнал о военных действиях Long War Journal.

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За минувшие 6 недель талибы фактически контролируют 37 райцентров с 1 мая, когда начался вывод войск НАТО и США из Афганистана. Однако власти страны заявляют, что они восстановили контроль над тремя из них (Ханабад, Алиабад в Кундузе и Хаш Род в Нимрузе). Недавно также вернули под контроль Бала Мургаб, который был под контролем Талибана.

В издании предполагают, что талибы используют местных вождей племен и других влиятельных фигур, чтобы убедить афганских сотрудников службы безопасности и правительственных чиновников либо сдаться, либо покинуть эти районные центры.

Некоторые из районов Талибан захватывает без сопротивления со стороны правительства, таким образом были захвачены некоторые районы в провинции Герат. Из-за вывода войск США из Афганистана, правительственным войскам никто не оказывает помощь с воздуха. Из-за этого боевики могут укрепляться в захваченных районах на юге и востоке страны.

Талибы также разработали программу по вербовке силовиков Афганистана присоединиться к теневому правительству — Исламскому эмирату. Как заявляют боевики, в некоторых случаях на их сторону переходят сразу сотни военных с техникой и боеприпасами.

Список контролируемых боевиками районов:

Район Арганджхва в Бадахшане

Районы Джаванд и Бала Мургаб в Бадгисе

Район Бурка в Баглане

Зарийский район в Балхе

Районы Пушт-Род и Лаш-о-Джоян в Фарахе

Давлат-Абадский и Кайсарский районы в Фарьябе

Районы Дих Як, Джагату, Рашидан и Аб Банд в Газни

Районы Шахрак, Толак и Сагхар в Гор

Оба района в Герате

Район Аргистан в Кандагаре

Район Давлат Шах в Лагмане

Чархский район в Логаре

Районы Ду Аб и Мандол в Нуристане

Госфанди, Сайяд и Созма-Кала в Сар-И-Пуль

Чорский, Гизабский и Хас-Урузганский районы в Урузгане

Районы Нирх и Джалриз в Вардаке

Районы Шинкай и Аргандаб в Забуле

[ + – ] Контроль территории Афганистана Фото: коллаж Фокус

Напомним, США рассматривают вопрос восстановления авиаударов в Афганистане, если столица рухнет под натиском талибов.

С 1 мая США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Весь процесс продлится до 11 сентября, если талибы не будут атаковать правительственные войска.

Подчеркнем, Украина тоже вывела свой контингент из Афганистана.