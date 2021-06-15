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Талибан взял под контроль 30 районов Афганистана за последние 6 недель

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боевые действия в афганистане
Фото: AP Photo

Вывод американских войск позволяет боевикам укрепляться в контролируемых районах страны из-за отсутствия поддержки правительственных сил с воздуха.

Боевики Талибана взяли под контроль уже половину всех округов страны. Правительственные войска не могут восстановить контроль ни в одном из 32 районов. Об этом сообщает профильный журнал о военных действиях Long War Journal.

За минувшие 6 недель талибы фактически контролируют 37 райцентров с 1 мая, когда начался вывод войск НАТО и США из Афганистана. Однако власти страны заявляют, что они восстановили контроль над тремя из них (Ханабад, Алиабад в Кундузе и Хаш Род в Нимрузе). Недавно также вернули под контроль Бала Мургаб, который был под контролем Талибана.

В издании предполагают, что талибы используют местных вождей племен и других влиятельных фигур, чтобы убедить афганских сотрудников службы безопасности и правительственных чиновников либо сдаться, либо покинуть эти районные центры.

Некоторые из районов Талибан захватывает без сопротивления со стороны правительства, таким образом были захвачены некоторые районы в провинции Герат. Из-за вывода войск США из Афганистана, правительственным войскам никто не оказывает помощь с воздуха. Из-за этого боевики могут укрепляться в захваченных районах на юге и востоке страны.

Талибы также разработали программу по вербовке силовиков Афганистана присоединиться к теневому правительству — Исламскому эмирату. Как заявляют боевики, в некоторых случаях на их сторону переходят сразу сотни военных с техникой и боеприпасами.

Список контролируемых боевиками районов:

  • Район Арганджхва в Бадахшане
  • Районы Джаванд и Бала Мургаб в Бадгисе
  • Район Бурка в Баглане
  • Зарийский район в Балхе
  • Районы Пушт-Род и Лаш-о-Джоян в Фарахе
  • Давлат-Абадский и Кайсарский районы в Фарьябе
  • Районы Дих Як, Джагату, Рашидан и Аб Банд в Газни
  • Районы Шахрак, Толак и Сагхар в Гор
  • Оба района в Герате
  • Район Аргистан в Кандагаре
  • Район Давлат Шах в Лагмане
  • Чархский район в Логаре
  • Районы Ду Аб и Мандол в Нуристане
  • Госфанди, Сайяд и Созма-Кала в Сар-И-Пуль
  • Чорский, Гизабский и Хас-Урузганский районы в Урузгане
  • Районы Нирх и Джалриз в Вардаке
  • Районы Шинкай и Аргандаб в Забуле
война в афганистане.
Контроль территории Афганистана
Фото: коллаж Фокус

Напомним, США рассматривают вопрос восстановления авиаударов в Афганистане, если столица рухнет под натиском талибов.

С 1 мая США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Весь процесс продлится до 11 сентября, если талибы не будут атаковать правительственные войска.

Подчеркнем, Украина тоже вывела свой контингент из Афганистана.