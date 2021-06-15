Талибан взял под контроль 30 районов Афганистана за последние 6 недель
Вывод американских войск позволяет боевикам укрепляться в контролируемых районах страны из-за отсутствия поддержки правительственных сил с воздуха.
Боевики Талибана взяли под контроль уже половину всех округов страны. Правительственные войска не могут восстановить контроль ни в одном из 32 районов. Об этом сообщает профильный журнал о военных действиях Long War Journal.
За минувшие 6 недель талибы фактически контролируют 37 райцентров с 1 мая, когда начался вывод войск НАТО и США из Афганистана. Однако власти страны заявляют, что они восстановили контроль над тремя из них (Ханабад, Алиабад в Кундузе и Хаш Род в Нимрузе). Недавно также вернули под контроль Бала Мургаб, который был под контролем Талибана.
В издании предполагают, что талибы используют местных вождей племен и других влиятельных фигур, чтобы убедить афганских сотрудников службы безопасности и правительственных чиновников либо сдаться, либо покинуть эти районные центры.
Некоторые из районов Талибан захватывает без сопротивления со стороны правительства, таким образом были захвачены некоторые районы в провинции Герат. Из-за вывода войск США из Афганистана, правительственным войскам никто не оказывает помощь с воздуха. Из-за этого боевики могут укрепляться в захваченных районах на юге и востоке страны.
Талибы также разработали программу по вербовке силовиков Афганистана присоединиться к теневому правительству — Исламскому эмирату. Как заявляют боевики, в некоторых случаях на их сторону переходят сразу сотни военных с техникой и боеприпасами.
Список контролируемых боевиками районов:
- Район Арганджхва в Бадахшане
- Районы Джаванд и Бала Мургаб в Бадгисе
- Район Бурка в Баглане
- Зарийский район в Балхе
- Районы Пушт-Род и Лаш-о-Джоян в Фарахе
- Давлат-Абадский и Кайсарский районы в Фарьябе
- Районы Дих Як, Джагату, Рашидан и Аб Банд в Газни
- Районы Шахрак, Толак и Сагхар в Гор
- Оба района в Герате
- Район Аргистан в Кандагаре
- Район Давлат Шах в Лагмане
- Чархский район в Логаре
- Районы Ду Аб и Мандол в Нуристане
- Госфанди, Сайяд и Созма-Кала в Сар-И-Пуль
- Чорский, Гизабский и Хас-Урузганский районы в Урузгане
- Районы Нирх и Джалриз в Вардаке
- Районы Шинкай и Аргандаб в Забуле
Напомним, США рассматривают вопрос восстановления авиаударов в Афганистане, если столица рухнет под натиском талибов.
С 1 мая США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Весь процесс продлится до 11 сентября, если талибы не будут атаковать правительственные войска.
Подчеркнем, Украина тоже вывела свой контингент из Афганистана.