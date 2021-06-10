Если падет Кабул: США могут начать авиаудары в Афганистане, - СМИ

Стартовавший 1 мая вывод контингента сил США и НАТО может измениться, если столица рухнет под натиском талибов.

США рассматривает вопрос бомбардировок Кабула, если он падет под натиском талибов. Об этом сообщают источники в правительстве The New York Times.

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Кабул может оказаться под угрозой Талибана, что может изменить планы Байдена по выводу войск из Афганистана. Ранее предполагалось, что после вывода войск, США не будут поддерживать правительственные войска с воздуха. Но похоже, что планы могут измениться.

В военных кругах активно обсуждают как они могут отреагировать, если вывод войск приведет к угрозам национальных интересов.

На данный момент, как рассказали изданию военные, никаких решений не принято, но один из вариантов — рекомендовать американским военным самолетам и БПЛА вмешаться, если столица Афганистана рухнет.

Возможное падение Кабула официальные лица рассматривают как кризис, который, вероятнее всего, заставит вмешаться военным даже после вывода войск.

В случае вмешательства, удары придется наносить вылетая из Персидского залива, так как авиабазы уже практически выведены. Каждый такой вылет будет требовать одобрения Байдена.

Также военные рассматривают вопрос того, будут ли войска осуществлять контртеррористические операции против Аль-Каиды.

Как сообщает военный аналитик Фокуса Игаль Левин, талибы заявили на днях о сдаче 148 правительственных военных в провинции Фарьяб.

Напомним, в Афганистане вертолет Ми-17 совершил аварийную посадку, боевики Талибана заявили, что это они сбили его.

С 1 мая США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Весь процесс продлится до 11 сентября, если талибы не будут атаковать правительственные войска. Свой контингент также вывела Украина из Афгана.