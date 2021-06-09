В Афганистане вертолет Ми-17 совершил аварийную посадку, есть погибшие (видео)

Борт снабжал осажденный гарнизон афганских войск, но из-за технических причин был вынужден приземлиться.

В Афганистене в провинции Майдан Вардак совершил аварийную посадку вертолет Ми-17 Военно-воздушных сил. Об этом сообщает ToloNews со ссылкой на Минобороны Афганистана.

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Происшествие произошло сегодня, 9 июня, но о нем стало известно лишь сейчас. Причиной аварийной посадки называется техническая неисправность вертолета, но боевики Талибана заявляют, что это они сбили борт.

Посадка была жесткой, борт развалился на части и загорелся. Сообщается о трех погибших членов экипажа и одном пострадавшем. Вертолет осуществлял снабжение осажденного гарнизона афганских военных. Для оказания помощи на место приземления вылетел медицинский вертолет.

Напомним, с 1 мая США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Весь процесс продлится до 11 сентября, если талибы не будут атаковать правительственные войска.