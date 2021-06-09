В Афганістані вертоліт Мі-17 здійснив аварійну посадку, є загиблі (відео)

Борт постачав обложений гарнізон афганських військ, але через технічні причини був змушений приземлитися.

В Афганістані в провінції Майдан Вардак здійснив аварійну посадку вертоліт Мі-17 Військово-повітряних сил. Про це повідомляє ToloNews із посиланням на Міноборони Афганістану.

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Пригода сталася сьогодні, 9 червня, але про неї стало відомо лише зараз. Причиною аварійної посадки називається технічна несправність вертольота, але бойовики Талібану заявляють, що це вони збили борт.

Посадка була жорсткою, борт розвалився на частини і загорівся. Повідомляється про трьох загиблих членів екіпажу й одного постраждалого. Вертоліт здійснював постачання обложеного гарнізону афганських військових. Для надання допомоги на місце приземлення вилетів медичний вертоліт.

Нагадаємо, з 1 травня США та НАТО почали виведення військ з Афганістану. Весь процес триватиме до 11 вересня, якщо таліби не будуть атакувати урядові війська.