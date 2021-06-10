Якщо впаде Кабул: США можуть почати авіаудари в Афганістані, — ЗМІ

Виведення контингенту сил США та НАТО, яке стартувало 1 травня, може змінитися, якщо столиця впаде під натиском талібів.

США розглядає питання бомбардувань Кабула, якщо він впаде під натиском талібів. Про це повідомляють джерела в уряді The New York Times.

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Кабул може опинитися під загрозою Талібану, що може змінити плани Байдена щодо виведення військ з Афганістану. Раніше передбачалося, що після виведення військ, США не будуть підтримувати урядові війська з повітря. Але схоже, що плани можуть змінитися.

У військових колах активно обговорюють як вони можуть відреагувати, якщо виведення військ призведе до погроз національних інтересів.

Наразі, як розповіли виданню військові, ніякі рішення не ухвалені, але один із варіантів — рекомендувати американським військовим літакам і БПЛА втрутитися, якщо столиця Афганістану рухне.

Можливе падіння Кабула офіційні особи розглядають як кризу, яка, найімовірніше, змусить втрутитися військовим навіть після виведення військ.

У разі втручання, удари доведеться наносити вилітаючи з Перської затоки, оскільки авіабази вже практично виведені. Кожен такий виліт вимагатиме схвалення Байдена.

Також військові розглядають питання того, чи будуть війська здійснювати контртерористичні операції проти Аль-Каїди.

Як повідомляє військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін, таліби заявили днями про здавання 148 урядових військових у провінції Фарʼяб.

Нагадаємо, в Афганістані вертоліт Мі-17 здійснив аварійну посадку, бойовики Талібану заявили, що це вони збили його.

З 1 травня США та НАТО почали виведення військ з Афганістану. Весь процес триватиме до 11 вересня, якщо таліби не атакуватимуть урядові війська. Свій контингент також вивела Україна з Афгану.