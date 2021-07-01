"Раньше всех сроков": США выведут войска из Афганистана к середине июля (фото)

Американское руководство оставит в стране около 650 военных, но основную часть они выводят опережая термины. Первоначально собирались вывести войска до 1 сентября.

Соединенные штаты завершат вывод своих войск из Афганистана к середине июля. Об этом сообщает BBC.

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Контингент из более чем 4000 тысяч военнослужащих выведут раньше установленного срока — 11 сентября. Большая часть из них уйдет к середине июля, но как сообщают журналисты, 650 военных задержится.

Часть сил останется для защиты посольства США в Афганистане, а еще часть бойцов останутся охранять аэропорт Кабула (столица Афганистана). Не полный вывод войск связан с тем, что талибы значительно усиливают свое влияние на территории Афгана.

Командование США предполагает, что страна рискует скатиться в гражданскую войну после вывода всех американских войск.

"Гражданская война, безусловно, может стать зримой, если она будет продолжаться по траектории, по которой идет прямо сейчас. Это должно быть проблемой для всего мира. Ситуация с безопасностью сейчас не очень хорошая", — заявил генерал армии США Миллер.

Журналисты отмечают, что ситуация в Афганистане ухудшается, но у нее нет военного решения. При этом уверенности в мирном решении также нет.

Тем временем в социальных сетях боевики продолжают публиковать кадры и фото захваченного вооружения правительственных войск.

Фото: Twitter / FJ Фото: Twitter / FJ

[ + – ] Видео захваченных "Хамви" правительственных войск

Напомним, Талибан утверждает, что уже контролирует 80% территории Афганистана. При этом 25 июня стало известно, что ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Афганистане.

С 1 мая США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Из-за ослабления натовских позиций, Талибан взял под контроль уже 30 районов страны.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин поговорил с Александром Кореньковым — директором Международного центра исследований проблем безопасности о ситуации в Афганистане: "Талибан наступает. Что могут сделать 650 американцев и местные ополченцы.