Талибан наступает. Что могут сделать 650 американцев и местные ополченцы

Талибы заявляют, что взяли под контроль 80% территории Афганистана. О том, правда ли это и как вообще обстоят дела в Афганистане сегодня, Фокус поговорил с Александром Кореньковым — директором Международного центра исследований проблем безопасности и автором книги "Битва за Мосул".

Наступление Талибана: версия для своих и для западных СМИ

— Пресс-секретарь политического отделения талибов Исламского эмирата Афганистан Сухаил Шахин заявил, что на данный момент "Талибан" контролирует 163 района — и это 80% всей территории Афганистана. Как вы оцениваете это заявление?

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— Полагаю, это заявление чисто политическое. На самом деле талибы не контролируют полностью ни одной из 34 провинций Афганистана. Они действительно проводят сейчас масштабное наступление, особенно на севере страны. Но попытки захвата и удержания крупных городов пока безуспешны. Такими заявлениями Талибан скорее хочет психологически надавить на Кабул. Переговорный процесс, который сейчас заморожен, может возобновиться — не исключено, что именно для такого случая и делаются эти громкие заявления.

[ + – ] Александр Кореньков, автор книги "Битва за Мосул" Фото: Дарья Куренная / Радио Свобода

Еще одна вероятная причина – давление на общественное мнение в США. Расчет на то, что американцы будут менее мотивированы вступаться и рисковать своими солдатами для защиты "обреченного" партнера, который уже потерял 80% страны.

— Однако во внутренних информационных каналах, которые ведут для своих, талибы об этих 80% территории не упоминают. Почему так?

— Трудно сказать. Возможно, потому, что командиры талибов на местах понимают настоящую ситуацию и воспримут такие заявление как вранье. С учетом того, что военное и политическое командование талибов автономны, такая пропаганда (или даже дезинформация) может породить излишнее напряжение и недоверие к руководству движения. Да и рядовых боевиков не нужно заранее успокаивать близостью победы.

— И все же, что именно сегодня контролируют талибы? О чем можно говорить определенно?

— Точно никто не знает. Дело в том, что с 2018 года информацию о том, как контролируют территорию стороны конфликта, перестали публиковать в официальных полугодичных отчетах Департамента обороны США. Официально это было сделано для того, чтобы не мешать концентрации усилий на политическом решении конфликта и переговорах. По факту же картина, когда талибы захватывали все новые и новые районы, очень не нравилась Вашингтону, и ее решили просто "не замечать".

Есть еще один источник – база данных от аналитиков FDD’s Long War Journal. Они собирают информацию из открытых источников. По их данным талибы контролируют 40% территории Афганистана — или 159 из 407 районов страны. Причем из них более 60 добавились только за последние два месяца. О том, что с мая этого года талибы захватили 50 районов, говорят и в ООН. Однако проверить эти цифры трудно, потому что ситуация постоянно меняется и территория переходит из рук в руки.

[ + – ] Авиабаза Баграм: американцы покидают Афганистан Фото: GettyImages.com

Американцы усвоили уроки Ирака

— США вывели из Афганистана 4 000 своих солдат, оставив всего 650 бойцов. Это много или мало? На что они способны? Выведут ли эти 650 тоже?

— Все зависит от того, какую стратегию выберет США. Сейчас обсуждается вариант о том, чтобы оставить большой контингент американцев в Кабуле для охраны дипломатического представительства. Будут нужны специалисты для обеспечения контртеррористических операций, сбора разведданных.

Рассматривается и вопрос о предоставлении афганцам авиаподдержки — в случае крайней необходимости. Например, если талибы начнут наступление на Кабул. Ранее попытки талибов захватить крупные города, например, Кундуз, проваливались во многом из-за авиации США.

В любом случае, полного ухода США из страны не будет: американцы усвоили уроки Ирака, когда после вывода войск в 2011 году в стране начался политический кризис, которым воспользовались террористы.

Кто сможет оказать сопротивление талибам

— Какие факторы помогают правительству Афганистана удерживать власть сегодня? Есть ли города, которые они могут потерять в ближайшем времени?

— Помогает армия, которую худо-бедно удалось собрать при помощи США. Помогает устоявшийся компромисс элит, которые выросли и укрепились в том числе и на американской финансовой и инфраструктурной помощи. Помогает страх — в первую очередь, образованного и материально обеспеченного по афганским меркам среднего класса — перед талибами. Все помнят публичные казни и избиения во времена правления талибов в 1990-х годах. Кстати, талибы пытались поменять представление о себе, в первую очередь, среди городских жителей, но безуспешно.

— В чем это выражалось?

— Например, в некоторых районах, особенно на севере страны, талибы разрешали открывать школы для девочек. По просьбам местных старейшин разрешали работать больницам, в которых были иностранные врачи. Они даже позволяли врачам рассказывать местным женщинам про контрацепцию, чего невозможно было представить в 1990-х годах. Но такие послабления делались в тех районах, где талибы чувствовали себя неуверенно, в первую очередь на севере страны.

На юге Афганистана правление талибов жестче: с публичными казнями и избиениями, с запретами для женщин на работу и образование.

[ + – ] Моджахеды Ахмад Шаха Масуда в свое время отбили Баграм у талибов Фото: GettyImages.com

— На фоне продвижения талибов в Афганистане собирается ополчение. Кто это организовывает и кто оплачивает? Смогут ли такие локальные отряды стать адекватным ответом на нарастающее наступление Талибана?

— Ополчение организовывается не совсем стихийно. Собственно, оно существовало всегда, просто пока против талибов воевали американцы и официальная армия, ополченцы оставались в стороне. Теперь же, когда возникла угроза восстановления власти Талибана, они вспомнили про свое оружие.

Крупнейшие структуры — это этническое ополчение. Узбеки под руководством генерала Дустума. Таджики под руководством сына легендарного Ахмад Шаха Масуда – 32-летнего Ахмада Масуда. Хазарейцы, которые особенно пострадали от талибов, а сегодня страдают еще и от террористов "Исламского государства". Плюс местное ополчение, которое собирают старейшины районов, которые не хотят прихода талибов.

Самостоятельно такие ополченцы противостоять талибам не смогут. Но если Кабул сумеет их объединить или хотя бы убедить не мешать друг другу, они станут серьезной силой. Нужно вспомнить, что именно такое ополчение успешно противостояло талибам на севере в 1990-х годах.