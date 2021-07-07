"Ситуація критична", — в.о. міністра оборони Афганістану про обстановку в країні

У Міноборони визнали, що військова обстановка в країні "вкрай чутлива", але країну обіцяють відстояти разом з мобілізованими.

В.о. міністра оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді заявив, що ситуація в країні близька до критичної. Про це повідомляє місцеве видання Ariana News.

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За словами міністра, війна в Афганістані і військова обстановка нині вкрай чутлива.

"Ми визнаємо, що війна і військова обстановка в Афганістані вкрай чутлива. Війна вступила у вирішальну, критичну фазу", — заявив Мохаммаді.

На фоні заяви міністра, глава регіону Бадгіс Хассамуддін Шамп заявив, що Талібан захопив провінцію Кала-е-Нау, а також звільнив там усіх увʼязнених. Але урядові війська вчасно взяли ситуацію під контроль і затримали велику частину увʼязнених. Більшість бойовиків втекли з Кала-е-Нау.

При цьому в іншій частині Бадгісу повідомлялося, що всі регіони перейшли під контроль Талібану. Останній район — Кадіс був захоплений сьогодні, 7 липня.

Бісмілла Хан також заявив, що сили безпеки разом з мобілізованим місцевим ополченням захистять країну.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, американці кинули базу в Баграмі разом з технікою, зброєю та увʼязненими.

Напруга в країні зросла через виведення американських військ зі значним випередженням усіх термінів. Спочатку планувалося вивести війська з Афганістану до 1 вересня.

Зазначимо, що Таджикистан перекидає 3000 військових до кордону з Афганом через наступ талібів.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін взяв інтервʼю в експерта: Талібан наступає. Що можуть зробити 650 американців і місцеві ополченці.