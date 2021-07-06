Кинули техніку, зброю і ув'язнених: після відходу американців з бази Баграм її зайняли мародери

Американські військові залишили знамениту авіабазу в Афганістані раптово і посеред ночі, не повідомивши уряду країни про відхід.

Американські війська покинули авіабазу Баграм в Афганістані 2 липня, однак, як стало відомо пізніше, це сталося раптово і посеред ночі. Про це пише BBC.

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Урядові війська Афганістану не повідомили про те, що американці повертаються додому і вони це зрозуміли тільки через кілька годин. Більше того, командувач урядовими військами Асадулла Кохістані, який тепер командує базою Баграм, повідомив, що солдати буквально вимкнули світло і поїхали, не повідомивши про це нікому в Афганістані.

Він дізнався, про те, що база порожня тільки коли йому подзвонили з аеропорту Кабула і повідомили, що американці покинули Афганістан.

За цей час на базу встигли навідатися мародери, які розтягнули все, що змогли забрати. Генерал розповів, що місцеві жителі встигли винести техніку, частину зброї, особисті речі, кинуті американськими військовими, навіть гітари і велосипеди, які в той же день вже продавалися в місцевих магазинчиках. Дехто намагався поїхати на автомобілі, але мабуть, не змогли знайти ключі.

[ + – ] Місцевий житель відмиває військові черевики для продажу/Скріншот [ + – ] Вантажівки MRAP з протимінної захистом

Також американці кинули вʼязницю з пʼятьма тисячами вʼязнів, більшість з яких вважаються талібами.

"Американці пішли і зараз все знаходиться під нашим контролем, включаючи сторожові вишки, командний пост і лікарню", — розповів журналістам одним з високопоставлених афганських чиновників.

На базу Баграм навідалися і журналісти міжнародного агентства Reuters, розповіли, що на території бази залишилися десятки автомобілів, частіше позашляховиків, але є і знамениті хамві з встановленими кулеметами на дахах, і вантажівки MRAP з протимінної захистом, а також легкі баггі для їзди по пустелі.

[ + – ] Автомобілі, кинуті на базі Баграм/Всі фото: скріншот

Афганським військовим дісталися кілька злітно-посадкових смуг, остання з яких була побудована у 2006 році, повністю оснащена лікарня, кілька гігантських наметів, забитих меблями, а також тонни продуктів: вода в пляшках, енергетики і сухі пайки.

Всього, більше 3,5 мільйонів предметів. Однак скільки встигли поцупити мародери, поки невідомо і зрозуміло, що повернути вкрадене вже не вийде.

[ + – ] Місцеві жителі порпаються на смітнику біля бази Баграм/Всі фото: Al Jazeera [ + – ] Афганські військові вантажать техніку на базі Баграм

Нагадаємо, аеродром Баграм був побудований Радянським Союзом ще у 1950-х роках. Під час Війни в Афганістані, яка почалася у 1979 і закінчилася у 1989 р. Баграм був найважливішим форпостом СРСР. Однак, коли радянські військові пішли, база являла собою занедбану злітно-посадкову смугу, висаджені ангари і сторожові вишки.

Після атак 11 вересня 2001 року американська війська швидко окупували злітно-посадкову смугу, використовуючи її, як раніше Радянський Союз, як свою головну базу в країні.

У перші роки війни за президента Джорджа Буша ЦРУ використовувало Баграм як центр утримання під вартою для підозрюваних у тероризмі.

Пізніше, у міру зростання присутності США і НАТО в Афганістані, росла і база. Була побудована друга злітно-посадкова смуга, басейни, тренажерні зали і нові казарми.

На базі навіть зʼявилися Pizza Hut, Subway і кавʼярня Green Beans.

До 2007 року Баграм перетворився на величезну базу з трьома кільцями безпеки, які обробляли прибуваючі війська, перш ніж вони будуть відправлені на передові позиції.

[ + – ] В'їзд на базу Баграм

[ + – ] Вид на казарми та ангари бази Баграм Фото: covid-rules

На піку свого "розквіту" у 2012 році через Баграм вже пройшли більше 100 000 військовослужбовців США і військовослужбовців НАТО.

Президенти США часто приїжджали в Баграм, щоб зустрітися з військовими. Останнім став Дональд Трамп, який заглянув на базу на День Подяки у 2019 році. Сюди приїжджали такі знаменитості, як Робін Вільямс, Джей Лено і Кід Рок.