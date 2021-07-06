Бросили технику, оружие и заключенных: после ухода американцев с базы Баграм ее заняли мародеры

Американские военные оставили знаменитую авиабазу в Афганистане внезапно и посреди ночи, не сообщив правительству страны об уходе

Американские войска покинули авиабазу Баграм в Афганистане 2 июля, однако, как стало известно позже, это произошло внезапно и посреди ночи. Об этом пишет BBC.

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Правительственные войска Афганистана не уведомили о том, что американцы возвращаются домой и они это поняли только через пару часов. Более того, командующий правительственными войсками Асадулла Кохистани, который теперь командует базой Баграм, сообщил, что солдаты буквально выключили свет и уехали, не сообщив об этом никому в Афганистане.

Он узнал, о том, что база пуста только когда ему позвонили из аэропорта Кабула и сообщили, что американцы покинули Афганистан.

За это время на базу успели наведаться мародеры, которые растащили все, что смогли унести. Генерал рассказал, что местные жители успели вынести технику, часть оружия, личные вещи, брошенные американскими военными, даже гитары и велосипеды, которые в тот же день уже продавались в местных магазинчиках. Некоторые пытались укатить автомобили, но видимо, не смогли найти ключи.

[ + – ] Местный житель отмывает военные ботинки для продажи/Скриншот [ + – ] Грузовики MRAP с противоминной защитой

Также американцы бросили тюрьму с пятью тысячами заключенных, большинство из которых считаются талибами.

"Американцы ушли и сейчас все находится под нашим контролем, включая сторожевые вышки, командный пост и больницу", — рассказал журналистам одним из высокопоставленных афганских чиновников.

На базу Баграм наведались и журналисты международного агентства Reuters, рассказали, что на территории базы остались десятки автомобилей, чаще внедорожников, но есть и знаменитые хамви с установленными пулеметами на крышах, и грузовики MRAP с противоминной защитой, а также легкие багги для езды по пустыне.

[ + – ] Автомобили, брошенные на базе Баграм/Все фото: скриншот

Афганским военным достались несколько взлетно-посадочных полос, последняя из которых была построена в 2006 году, полностью оснащенная больница, несколько гигантских палаток, забитых мебелью, а также тонны продуктов: воду в бутылках, энергетики и сухие пайки.

Всего, более 3,5 миллионов предметов. Однако сколько успели утащить мародеры, пока неизвестно и явно, что вернуть украденное уже не получится.

[ + – ] Местные жители роются на свалке у базы Баграм/Все фото: Al Jazeera [ + – ] Афганские военные грузят технику на базе Баграм

Напомним, аэродром Баграм был построен Советским Союзом еще в 1950-х годах. Во время Войны в Афганистане, которая началась в 1979 и закончилась в 1989 гг. Баграм был важнейшим форпостом СССР. Однако, когда советские военные ушли, база представляла из себя заброшенную взлетно-посадчную полосу, взорванные ангары и сторожевые вышки.

После атак 11 сентября 2001 года американские войска быстро оккупировали взлетно-посадочную полосу, используя ее, как прежде Советский Союз, в качестве своей главной базы в стране.

В первые годы войны при президенте Джордже Буше ЦРУ использовало Баграм в качестве центра содержания под стражей для подозреваемых в терроризме.

Позже, по мере роста присутствия США и НАТО в Афганистане, росла и база. Была построена вторая взлетно-посадочная полоса, бассейны, тренажерные залы и новые казармы.

На базе даже появились Pizza Hut, Subway и кофейня Green Beans.

К 2007 году Баграм превратился в огромную базу с тремя кольцами безопасности, обрабатывающими прибывающие войска, прежде чем они будут отправлены на передовые позиции.

[ + – ] Въезд на базу Баграм

[ + – ] Вид на казармы и ангары базы Баграм Фото: Al Jazeera

На пике своего "расцвета" в 2012 году через Баграм уже прошли более 100 000 военнослужащих США и военнослужащих НАТО.

Президенты США часто приезжали в Баграм, чтобы встретится с военными. Последним стал Дональд Трамп, который заглянул на базу на День Благодарения в 2019 году. Сюда приезжали такие знаменитости, как Робин Уильямс, Джей Лено и Кид Рок.