"Ситуация критическая", - и.о. министра обороны Афганистана об обстановке в стране

В Минобороны признали, что военная обстановка в стране "крайне чувствительная", но страну обещают отстоять вместе с мобилизированными.

И.о. министра обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что ситуация в стране близка к критической. Об этом сообщает местное издание Ariana News.

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По словам министра, война в Афганистане и военная обстановка ныне крайне чувствительная.

"Мы признаем, что война и военная обстановка в Афганистане крайне чувствительная. Война вступила в решающую, критическую фазу", — заявил Мохаммади.

На фоне заявления министра, глава региона Бадгис Хассамуддин Шамп заявил, что Талибан захватил провинцию Кала-э-Нау, а также освободил там всех заключенных. Но правительственные войска вовремя взяли ситуацию под контроль и задержали большую часть заключенных. Большинство боевиков бежали из Кала-э-Нау.

При этом в другой части Бадгиса сообщалось, что все регионы перешли под контроль Талибана. Последний район — Кадис был захвачен сегодня, 7 июля.

Бисмилл Хан также заявил, что силы безопасности вместе с мобилизированным местным ополчением защитят страну.

Напомним, по данным СМИ, американцы бросили базу в Баграме вместе с техникой, оружием и заключенными.

Напряжение в стране возросла из-за вывода американскиъ войск со значительным опережением всех сроков. Первоначально планировалось вывести войска из Афганистана до 1 сентября.

Отметим, что Таджикистан перебрасывает 3000 военных к границе с Афганом из-за наступления талибов.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин взял интервью у эксперта: "Талибан наступает. Что могут сделать 650 американцев и местные ополченцы.