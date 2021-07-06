Таджикистан перебрасывает 3000 солдат к границе с Афганистаном из-за наступления талибов

За последние две недели на таджикскую территорию бежало около 1600 правительственных военных Афгана, рост насилия происходит из-за вывода войск НАТО и США.

Минобороны Таджикистана приняло решение перебросить 3000 военных на границу с Афганистаном из-за усиления Талибана в разных частях страны. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.

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Правительственные военные из Афгана незаконно переходят границу с Таджикистаном, сообщается, что за выходные (3 и 4 июля) границу пересекло более 1100 военных. Для усиления границы таджикистанская сторона направляет на границу дополнительный контингент военных.

Прибывшие афганские военные получили убежище. Всего, по данным пограничников, с 20-х чисел июня убежище выдали 1600 военным. Им разрешили остаться на почве гуманности и политики добрососедства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил главе Минобороны мобилизировать 20 тысяч военных для укрепления пограничной зоны, — пишет Газета.ру

Отмечается, что большинство захваченных талибами территорий находятся в провинции Бадахшан. По информации издания, за три дня под их контроль перешло 16 из 27 районов. Силы безопасности часто сдают свои позиции без боя, бросая технику. У них низкий боевой дух, а талибов еще и количественно больше.

Напомним, 2 июля США покинули крупнейшую авиабазу в Афганистане. Там могло разместиться до 10 тысяч военных и 110 самолетов.

Талибан утверждает, что уже контролирует 80% территории Афганистана. При этом 25 июня стало известно, что ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Афганистане. США опережают сроки вывода войск из Афгана из-за чего Талибан захватывает все больше территории.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин взял интервью у эксперта: "Талибан наступает. Что могут сделать 650 американцев и местные ополченцы.