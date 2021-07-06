Таджикистан перекидає 3000 солдатів до кордону з Афганістаном через наступ талібів

За останні два тижні на таджицьку територію бігло близько 1600 урядових військових Афгану, зростання насильства відбувається через виведення військ НАТО і США.

Міноборони Таджикистану вирішило перекинути 3000 військових на кордон з Афганістаном через укріплення Талібану в різних частинах країни. Про це повідомляє Pajhwok Afghan News.

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Урядові військові з Афгану незаконно переходять кордон з Таджикистаном, повідомляється, що за вихідні (3 і 4 липня) кордон перетнуло понад 1100 військових. Для посилення кордону Таджикистанська сторона направляє на кордон додатковий контингент військових.

Прибулі афганські військові отримали притулок. Усього, за даними прикордонників, з 20-х чисел червня притулок видали 1600 військовим. Їм дозволили залишитися на грунті гуманності і політики добросусідства.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон доручив голові Міноборони мобілізувати 20 тисяч військових для зміцнення прикордонної зони, — пише Газета.ру

Зазначається, що більшість захоплених талібами територій розташовані в провінції Бадахшан. За інформацією видання, за три дні під їхній контроль перейшло 16 з 27 районів. Сили безпеки часто здають свої позиції без бою, кидаючи техніку. У них низький бойовий дух, а талібів ще й кількісно більше.

Нагадаємо, 2 липня США покинули найбільшу авіабазу в Афганістані. Там могло розміститися до 10 тисяч військових і 110 літаків.

Талібан стверджує, що вже контролює 80% території Афганістану. При цьому 25 червня стало відомо, що ВПС США завдали авіаударів по талібах в Афганістані. США випереджають терміни виведення військ з Афгану, через що Талібан захоплює все більше території.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін взяв інтервʼю в експерта: Талібан наступає. Що можуть зробити 650 американців і місцеві ополченці.