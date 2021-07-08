"Відповідь очевидна": Лавров про введення російських військ до Афганістану, якщо атакують Таджикистан

У Таджикистані перекидають війська до кордонів з Афганом і проводять мобілізацію через посилення талібів.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ОДКБ розгляне питання введення військ в Афганістан, якщо буде атакований Таджикистан. Про це повідомляє Комерсант.

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За словами Лаврова, виведення військ зі США — це визнання провалу місії. Якщо ситуація на кордоні Таджикистану з Афганістаном погіршиться, і він буде атакований, питання винесуть в ОДКБ.

ОДКБ — військово-політичний блок, створений за аналогією з NATO. Покликаний захищати країн-учасників від зовнішніх зазіхань. Крім Таджикистану та Росії в нього входять Вірменія, Білорусь, Киргизія і Казахстан.

"Ми з Таджикистаном союзники. …Якщо буде напад на Таджикистан, звичайно, це буде негайним предметом для розгляду в ОДКБ… Десь я читав або в телевізорі чув, чи будемо ми вводити війська в Афганістан: я вважаю, що відповідь очевидна", — заявив Лавров.

Він також додав, що в Афганістані підвищилася загроза терористичних нападів, у країні активізуються бойовики Ісламської держави. А таліби поводяться агресивно через те, що відсутня перехідна влада, домовленість про яку була. Уряд Афганістану, на думку глави МЗС РФ, боїться втратити політичну вагу.

Нагадаємо, Таджикистан перекидає 3 000 солдатів до кордону Афганістану через настання талібів. Також там планують мобілізувати 20 тис. людей на випадок загострення ситуації.

Зазначимо, Талібан стверджує, що вже контролює 80% території Афганістану.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін взяв інтервʼю в експерта: "Талібан наступає. Що можуть зробити 650 американців і місцеві ополченці".