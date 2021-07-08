"Ответ очевиден": Лавров о вводе российских войск в Афганистан, если атакуют Таджикистан

В Таджикистане перебрасывают войска к границам с Афганом и проводят мобилизацию из-за усиления талибов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ОДКБ рассмотрит вопрос введения войск в Афганистан, если будет атакован Таджикистан. Об этом сообщает Коммерсантъ.

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По словам Лаврова, вывод войск из США — это признание провала миссии. Если ситуация на границе Таджикистана с Афганистаном ухудшится, и он будет атакован, вопрос вынесут в ОДКБ.

ОДКБ — военно-политический блок, созданный по аналогии с NATO. Призван защищать страны-участники от внешних посягательств. Кроме Таджикистана и России в него входят Армения, Беларусь, Кыргызия и Казахстан.

"Мы с Таджикистаном союзники. … Если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ… Где-то я читал или по телевизору слышал, будем ли мы вводить войска в Афганистан: я считаю, что ответ очевиден", — заявил Лавров.

Он также добавил, что в Афганистане повысилась угроза террористических нападений, в стране активизируются боевики Исламского государства. А талибы ведут себя агрессивно из-за того, что отсутствует переходная власть, договоренность о которой была. Правительство Афганистана, по мнению главы МИД РФ, боится потерять политический вес.

Напомним, Таджикистан перебрасывает 3000 солдат к границе Афганистана из-за наступления талибов. Также там планируют мобилизировать 20 тыс. людей на случай обострения ситуации.

Отметим, Талибан утверждает, что уже контролирует 80% территории Афганистана.

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