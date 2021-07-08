США досрочно выведут войска из Афганистана, — Байден (видео)

Глава Белого дома пообещал, что Вашингтон не отправит в эту страну "еще одно поколение американцев" без острой необходимости. Сам вывод завершится 31 августа.

Президент США Джо Байден анонсировал выведение войск США из Афганистана раньше запланированного срока. Заявление было сделано на брифинге в четверг, 8 июля.

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"В апреле я сказал, что военные США выйдут из Афганистана в сентябре и мы на пути к достижению этой цели. Военная миссия в Афганистане завершится 31 августа", — сказал глава Белого дома.

Соединенный Штаты, по его словам, не прекратят поддерживать силы безопасности Афганистана, предоставляя денежные средства и технику. Президент пообещал упорно добиваться мирного урегулирования ситуации в стране, отметил, что к этому также должны быть причастны соседствующие с ней государства.

Объясняя выход американских военных из Афганистана, Байден заявил, что сегодня в этой стране служат граждане США, чьи родители тоже проходили там службу.

"Нужно ли нам отправлять туда их детей, внуков? Вы бы отправили туда ваших собственных детей?", — спросил глава Белого дома.

По его словам, Вашингтон не отправит в Афганистан "еще одно поколение американцев" без острой необходимости.

Байден напомнил, что во время всей этой военной миссии две тысячи американских военных погибли и около 20 тысяч получили ранения. Сейчас вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана завершен на более чем 90%.

В начале июля стало известно, что США покинули крупнейшую авиабазу в Афганистане, расположенную в Баграме. Там могут разместиться 110 самолетов и 10 тысяч военных. 3 июля ее передали под управление правительственных войск.

Напомним, США выводят свои войска со значительным опережением всех сроков. Первоначально планировалось вывести войска из Афганистана до 1 сентября.

Талибан утверждает, что уже контролирует 80% территории Афганистана. При этом 25 июня стало известно, что ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Афганистане.