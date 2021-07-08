США достроково виведуть війська з Афганістану, — Байден (відео)

Глава Білого дому пообіцяв, що Вашингтон не відправить у цю країну "ще одне покоління американців" без гострої необхідності. Саме виведення завершиться 31 серпня.

Президент США Джо Байден анонсував виведення військ США з Афганістану раніше запланованого терміну. Заява була зроблена на брифінгу в четвер, 8 липня.

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"У квітні я сказав, що військові США вийдуть з Афганістану у вересні і ми на шляху до досягнення цієї мети. Військова місія в Афганістані завершиться 31 серпня", — сказав глава Білого дому.

Сполучені Штати, за його словами, не припинять підтримувати сили безпеки Афганістану, надаючи кошти і техніку. Президент пообіцяв наполегливо домагатися мирного врегулювання ситуації в країні, зазначив, що до цього також повинні бути причетні сусідні з нею держави.

Пояснюючи вихід американських військових з Афганістану, Байден заявив, що сьогодні в цій країні служать громадяни США, чиї батьки теж проходили там службу.

"Чи потрібно нам відправляти туди їхніх дітей, онуків? Ви б відправили туди ваших власних дітей?", — запитав глава Білого дому.

За його словами, Вашингтон не відправить до Афганістану "ще одне покоління американців" без гострої необхідності.

Байден нагадав, що під час усієї цієї військової місії дві тисячі американських військових загинули і близько 20 тисяч отримали поранення. Наразі виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на понад 90%.

На початку липня стало відомо, що США покинули найбільшу авіабазу в Афганістані, розташовану в Баграмі. Там можуть розміститися 110 літаків і 10 тисяч військових. 3 липня її передали під управління урядових військ.

Нагадаємо, США виводять свої війська зі значним випередженням усіх термінів. Спочатку планувалося вивести війська з Афганістану до 1 вересня.

Талібан стверджує, що вже контролює 80% території Афганістану. При цьому 25 червня стало відомо, що ВПС США завдали авіаударів по талібах в Афганістані.