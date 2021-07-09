Талібан взяв під контроль найбільший прикордонний пункт з Іраном (відео)

На фоні заяви уряду про те, що вони повернули під контроль Калаї-Нау, бойовики взяли під контроль уже третій КПП.

В Афганістані бойовикам Талібану вдалося взяти під контроль ключовий пункт перетину кордону країни з Іраном. Про це повідомляє AP News.

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Під контроль талібів прикордонний пункт перейшов учора, 8 липня. Як повідомляють у виданні, це вже третій пункт перетину кордону, взятий під контроль Талібану. Тижнем раніше вони взяли під контроль пункт пропуску з Таджикистаном та Узбекистаном.

Джерело журналістів в уряді Афганістану заявило, що був узятий під контроль КПП Іслам-Кала в західній провінції Герат. Цей пропускний пункт був кинутий військовими силами безпеки, незважаючи на те, що це один з найважливіших прикордонних пунктів між Афганістаном та Іраном.

Як заявляють бойовики, їх тепло зустріли місцеві жителі Іслам-Кала. Джерело також опублікувало відео, на якому видно талібів, які стріляли з автоматів у повітря, святкуючи взяття під контроль міста. На кадрах також видно мирне населення.

[ + – ] За посиланням кадри святкування зі стріляниною в повітря

Наразі Талібан контролює близько третини від 421 округу і райцентрів Афганістану.

Нагадаємо, учора, 8 липня президент США Джо Байден заявив, що США завершать виведення військ 31 серпня. При цьому вчора бійці сил безпеки звільнили Калаї-Нау від бойовиків.

Зазначимо, що Таджикистан перекидає 3000 військових до кордону з Афганістаном через наступ талібів.