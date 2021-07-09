На границе Афганистана с Туркменистаном шел бой с эвакуацией, - СМИ

Звуки боев были слышны два дня — 7 и 8 июля. В сторону границы местные жители видели колонны военных.

На границе Афганистана с Туркменистаном доносятся звуки боя. В некоторых местах проводится эвакуация. Об этом сообщает туркменское издание Turkmen News.

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По информации источников издания в погранвойсках, бои идут в Серхетабаде. Они начались в 23 часа по местному времени. Звуки также доносились со стороны Тургунди — афганского поселка на границе с Туркменистаном. Также днем 8 июля местные жители наблюдали колонну военных грузовиков и мотоциклистов с солдатами.

Источники в погранотрядах на юге Туркменистана сообщили, что военные начали эвакуировать свои семьи подальше от границ с Афганистаном.

[ + – ] Серхетабад на карте Туркменистана Фото: Google Maps

"Отправляют жен и детей домой, к родным, сейчас опасно", — заявил источник.

Ранее боевики Талибана захватили пограничный пункт на границе с Туркменистаном, поэтому туркменская сторона закрыла КПП "Акина". Из-за этого заявляется, что в Афганистане в некоторых районах начался голод среди местного населения.

Напомним, Талибан взял под контроль крупнейший погранпункт с Ираном — Ислам-Кала.

8 июля президент США Джо Байден заявил, что США завершат вывод войск 31 августа. Отметим, что Таджикистан перебрасывает 3000 военных к границе с Афганистаном из-за наступления талибов.