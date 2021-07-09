На кордоні Афганістану з Туркменістаном йшов бій з евакуацією, — ЗМІ

Звуки боїв були чутні два дні — 7 і 8 липня. У бік кордону місцеві жителі бачили колони військових.

На кордоні Афганістану з Туркменістаном доносяться звуки бою. У деяких місцях проводиться евакуація. Про це повідомляє туркменське видання Turkmen News.

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За інформацією джерел видання в прикордонних військах, бої йдуть в Серхетабаті. Вони почалися о 23 годині за місцевим часом. Звуки також лунали з боку Тургунді — афганського селища на кордоні з Туркменістаном. Також удень 8 липня місцеві жителі спостерігали колону військових вантажівок і мотоциклістів із солдатами.

Джерела в прикордонному загоні на півдні Туркменістану повідомили, що військові почали евакуювати свої сімʼї подалі від кордонів з Афганістаном.

[ + – ] Серхетабат на мапі Туркменістану Фото: Google Maps

"Відправляти дружин і дітей додому, до рідних зараз небезпечно", — заявило джерело.

Раніше бойовики Талібану захопили прикордонний пункт на кордоні з Туркменістаном, тому туркменська сторона закрила КПП "Акіна". Через це заявляється, що в Афганістані в деяких районах почався голод серед місцевого населення.

Нагадаємо, Талібан взяв під контроль найбільший прикордонний пункт з Іраном — Іслам-Кала.

8 липня президент США Джо Байден заявив, що США завершать виведення військ 31 серпня. Зазначимо, що Таджикистан перекидає 3000 військових до кордону з Афганістаном через наступ талібів.