Талібан заявив про взяття під контроль ключового прикордонного пункту з Пакистаном (фото)

КПП відкриває шлях до провінції, де десятиліттями знаходилося керівництво бойовиків, і звідки приходило підкріплення у вигляді живої сили.

Таліби заявили про захоплення стратегічного КПП Спін-Болдак на кордоні з Пакистаном. Про це повідомляє AFP.

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Джерела видання в Службі безпеки Пакистану стверджують, що на кордоні з Афганістаном розвівається білий прапор талібів. При цьому Міністерство внутрішніх справ Афгану заперечує захоплення прикордонного пункту, стверджуючи, що атака бойовиків була відбита.

"У терористів Талібану були деякі пересування поблизу прикордонної зони… Сили безпеки відбили напад", — заявив виданню прессекретар Міністерства внутрішніх справ Тарек Аріан.

У соціальних мережах низка бойовиків Талібану публікують фото з Спін-Болдака, де вони виглядають "розслаблено". Якщо захоплення прикордонного пункту все ж підтвердиться, то під контролем у талібів опиняться всі найважливіші прикордонпункти, що може значно вдарити по доходах Кабула і підвищити доходи у власну скарбницю.

[ + – ] Контроль Афганістану Талібаном і урядом Фото: trump-elections

Журналісти припускають, що КПП Спін-Болдак є однією з найважливіших цілей для талібів через пряму дорогу до провінції Белуджистан. У ній десятиліттями базувалося вище керівництво Талібану, провінція забезпечує їх живою силою. Також автомагістраль, яка веде від кордону, веде до комерційної столиці Пакистану Карачі, де є великий порт на Аравійському морі. Він вважається одним з основних пунктів, куди поставляють героїн з Афганістану.

Нагадаємо, 9 липня Талібан взяв під контроль найбільший прикордонний пункт з Іраном в Калаї-Нау. За інформацією ЗМІ, на кордоні Афганістану і Туркменістану йшов бій, а військові евакуювали своїх сімей з прикордонної зони.

Раніше в.о. міністра оборони Афганістану заявляв, що ситуація в країні близька до критичної.