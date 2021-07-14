"Если будут придерживаться норм": в Британии допустили сотрудничество с Талибаном

Министр обороны заявил, что сотрудничество возможно, но в случае нарушения прав человека, оно быстро будет пересмотрено.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью для Daily Telegraph заявил, что они могут начать сотрудничество с Талибаном, если они будут придерживаться международных норм.

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По его словам, неважно, каким будет правительство, главное — чтобы оно придерживалось определенных норм. Если так будет, то правительство Великобритании будет сотрудничать с ним.

Однако вопрос сотрудничества будет быстро пересмотрен, если "Талибан будет вести себя таким образом, который будет серьезно нарушать права человека".

"Чего отчаянно хотят, так это международного признания. Им нужно разблокировать финансирование и поддержку государственного строительства, и не делать этого с террористической балаклавой на лице", — говорит Уоллес.

Также он призвал президента Афганистана Ашрафа Гани к сотрудничеству, чтобы обеспечить стабильность в стране.

Напомним, Талибан заявил о взятии под контроль погранпункта с Пакистаном. По заявлению Талибана, они контролируют уже 85% страны.

Ранее и.о. министра обороны Афганистана заявлял, что ситуация в стране близка к критической