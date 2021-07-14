"Якщо будуть дотримуватися норм": у Британії допустили співпрацю з Талібаном

Міністр оборони заявив, що співпраця можлива, але в разі порушення прав людини, вона швидко буде переглянута.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес в інтервʼю для Daily Telegraph заявив, що вони можуть почати співпрацю з Талібаном, якщо вони будуть дотримуватися міжнародних норм.

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За його словами, неважливо, яким буде уряд, головне — щоб він дотримувався певних норм. Якщо так буде, то уряд Великобританії буде співпрацювати з ним.

Однак, питання співпраці буде швидко переглянуто, якщо "Талібан буде поводити себе таким чином, який буде серйозно порушувати права людини".

"Чого відчайдушно хочуть, то це міжнародного визнання. Їм потрібно розблокувати фінансування і підтримку державного будівництва, і не робити цього з терористичною балаклавою на обличчі", — говорить Воллес.

Також він закликав президента Афганістану Ашрафа Гані до співпраці, щоб забезпечити стабільність у країні.

Нагадаємо, Талібан заявив про взяття під контроль прикордонного пункту з Пакистаном. За заявою Талібану, вони контролюють уже 85% країни.

Раніше в.о. міністра оборони Афганістану заявляв, що ситуація в країні близька до критичної