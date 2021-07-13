Передали військові бази й утилізували обладнання. США вивели 95% своїх військ з Афганістану

На тлі виведення військ, Афган знаходиться на межі гуманітарної катастрофи через зростання насильства в країні. Внутрішньо переміщених осіб у країні вже понад 3,5 млн.

Американські Збройні сили вивели з Афганістану вже 95% свого контингенту, а Силам безпеки передані понад 7 обʼєктів. Про це повідомляє АА.com

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Центральне командування США вивезло 984 одиниць вантажу з Афгану, а понад 17 000 будуть утилізовані.

"17 074 одиниці обладнання являють собою майже повністю надлишки федерального особистого майна. Велика частина цього обладнання не є захисним обладнанням і не вважається основним обладнанням", — йдеться в заяві командування.

При цьому, як пишуть у виданні, Афганістан знаходиться на межі гуманітарної кризи через зростання насильства в країні. Більше 3,5 млн людей є внутрішньо переміщеними особами. Посилення Талібану може призвести до подальшого зростання кількості біженців як усередині країни, так і за її межами.

Посилаючись на дані ООН, зазначається, що 90% усіх біженців приймає Іран і Пакистан — понад 2 млн людей.

Нагадаємо, 2 липня США покинули найбільшу авіабазу в Афганістані. Там могли розміститися до 10 тисяч військових і 110 літаків. Операція з виведення військ з Афганістану розпочалася 1 травня.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін поговорив з Олександром Кореньковим — директором Міжнародного центру досліджень проблем безпеки про ситуацію в Афганістані: "Талібан наступає. Що можуть зробити 650 американців і місцеві ополченці".