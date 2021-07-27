Незважаючи на контроль талібів: Пакистан знову відкрив найбільший прикордонний пункт із Афганістаном

Прикордонникам невідомо, як контролюють прохід товарів через кордон, але в перший день відкриття туди направили 100 фур із різного роду продукцією.

Учора, 25 липня, Пакистан відкрив найбільший контрольно-пропускний пункт на південному заході Афганістану, який контролюють бойовики Талібану, та завезли туди 100 вантажівок із різними товарами. Про це повідомляє Reuters.

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Один із високопоставлених чиновників у прикордонному районі заявив, що таким чином Пакистан відновив транзитну торгівлю Афганістану через Чаман — ключовий порт для експорту афганської продукції в Пакистані. КПП буде працювати 6 днів на тиждень.

Джерела видання в митниці повідомили, що прикордонне афганське місто Веш все ще контролюється Талібаном, і невідомо, які заходи контролю вживають при перевезенні товарів через кордон. Торговці чинили тиск на уряд Пакистану, щоб вони пропустили 100 вантажівок, в іншому випадку товари б зіпсувалися.

МВС і Мінфін Афганістану та представник Талібану відмовилися коментувати відкриття кордону. При цьому уряд Афгану постійно звинувачує Пакистан у підтримці талібів, але Ісламбад все заперечує.

Нагадаємо, 14 липня Талібан заявив про взяття під контроль ключового прикордонного пункту з Пакистаном.

У США продовжують авіаудари по Афганістану в підтримку уряду. Таліби ж заявляють про необхідність зміни уряду для перемирʼя.

Повідомлялося також, що в Пакистані викрали дочку посла Афганістану під час виклику таксі. Пакистан заявляє, що викрадення не було — це "міжнародна змова".