Викрадення дочки посла Афганістану: стали відомі нові деталі

У Пакистані кажуть, що викрадення не було, йдеться про "міжнародну змову".

Невідомі, які викрали дочку афганського посла в Пакистані Наджібулли Аліхіла, погрожували розправою власне дипломату. Про це повідомило афганське агентство Pajhwok із посиланням на джерело в керівництві спецслужб Пакистану.

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26-річна Сілс Аліхіл була викрадена 16 липня в Ісламабаді, коли вона вирушила на таксі за покупками в супермаркет. Після покупок вона найняла інше таксі, щоб дістатися до будинку, але якийсь невстановлений чоловік увірвався в машину, і коли Сілс поскаржилася таксисту, один із нападників побив її.

Нападник сказав Сілсілі: "Твій батько — комуніст, він теж не піде від нас".

Потім вона втратила свідомість і прокинулася через кілька годин зі звʼязаними руками і ногами в безлюдному місці недалеко від свого будинку. Поруч лежали її шаль і туфлі. У шалі вона знайшла купюру в 50 рупій (за курсом вона еквівалентна 0,3 долара США), на якій була написана загроза на адресу її батька: "Цього разу ваша черга".

[ + – ] Записка з погрозами

Жінці вдалося подзвонити своїй родичці, яка забрала її додому.

Джерело повідомило, що кістки ніг і рук Сілсіли "отримали ушкодження", вона знаходиться на лікуванні.

Після інциденту президент Афганістану Ашраф Гані відкликав посла з Ісламабаду. За непідтвердженими даними, згодом відбув на батьківщину і пакистанський посол у Кабулі.

Пізніше міністр закордонних справ Афганістану Мохаммад Ханіф Атмар провів телефонну розмову з пакистанським колегою Шахом Мехмудом Куреші, в якій висловив готовність Кабула до співпраці в розслідуванні цього інциденту та забезпеченні безпеки афганських дипломатичних місій і дипломатів у Пакистані. Глава МЗС Пакистану запевнив, що розслідування справи йде під безпосереднім керівництвом премʼєр-міністра Імрана Хана.

Глава МВС Пакистану Шейх Рашид Ахмад назвав інцидент драмою і заявив, що викрадення не було, йдеться про "міжнародну змову" проти його країни.

МЗС Афганістану назвало висловлювання міністра необʼєктивними і категорично спростувало їх.

Нагадаємо, напередодні викрадення, 16 липня, президент Афганістану Ашраф Гані звинуватив премʼєр-міністра Пакистану Імрана Хана і пакистанських військових у підтримці талібів. Він сказав, що "більше 10 000 бойовиків-джихадистів" увійшли в Афганістан із Пакистану за останній місяць, і що Ісламабад не зміг переконати Талібан "серйозно" брати участь у мирних переговорах.

Хан у відповідь сказав, що "несправедливо" звинувачувати Пакистан у ситуації в Афганістані.