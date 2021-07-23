Похищение дочери посла Афганистана: стали известны новые детали

В Пакистане говорят, что похищения не было, речь идет о "международном заговоре".

Неизвестные, которые похитили дочь афганского посла в Пакистане Наджибуллы Алихила, угрожали расправой самому дипломату. Об этом сообщило афганское агентство Pajhwok со ссылкой на источник в руководстве спецслужб Пакистана.

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26-летняя Силсила Алихил была похищена 16 июля в Исламабаде, когда она отправилась на такси за покупками в супермаркет. После покупок она наняла другое такси, чтобы добраться до дома, но какой-то неустановленный человек ворвался в машину, и когда Силсила пожаловалась таксисту, один из нападавших избил ее.

Нападавший сказал Силсиле: "Твой отец — коммунист, он тоже не уйдет от нас".

Затем она потеряла сознание и очнулась через несколько часов связанной по рукам и ногам в безлюдном месте недалеко от своего дома. Рядом лежали ее шаль и туфли. В шали она нашла купюре в 50 рупий (по курсу она эквивалентна 0,3 доллара США), на которой была написана угроза в адрес ее отца: "На этот раз ваша очередь".

[ + – ] Записка с угрозами

Женщине удалось позвонить своей родственнице, которая забрала ее домой.

Источник сообщил, что кости ног и рук Силсилы "получили повреждения", она находится на лечении.

После инцидента президент Афганистана Ашраф Гани отозвал посла из Исламабада. По неподтвержденным данным, впоследствии отбыл на родину и пакистанский посол в Кабуле.

Позже министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар провел телефонную беседу с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, в которой выразил готовность Кабула к сотрудничеству в расследовании этого инцидента и обеспечении безопасности афганских дипломатических миссий и дипломатов в Пакистане. Глава МИД Пакистана заверил, что расследование дела идет под непосредственным руководством премьер-министра Имрана Хана.

Глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмад назвал инцидент драмой и заявил, что похищения не было, речь идет о "международном заговоре" против его страны.

МИД Афганистана назвал высказывания министра необъективными и категорически опроверг их.

Напомним, накануне похищения, 16 июля, президент Афганистана Ашраф Гани обвинил премьер-министра Пакистана Имрана Хана и пакистанских военных в поддержке талибов. Он сказал, что "более 10 000 боевиков-джихадистов" вошли в Афганистан из Пакистана за последний месяц, и что Исламабад не смог убедить Талибан "серьезно" участвовать в мирных переговорах.

Хан в ответ сказал, что "несправедливо" обвинять Пакистан в ситуации в Афганистане.