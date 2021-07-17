В Пакистане похитили и пытали дочь посла Афганистана

Девушку схватили, когда она каталась на велосипеде, и насильно удерживали несколько часов.

Силсила, дочь посла Афганистана в Пакистане Наджибуллы Алихила, была похищена 16 июля в Исламабаде (столице Пакистана), ее пытали, но позже отпустили. Об этом сообщила пресс-служба МИД Афганистана 17 июля.

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В ведомстве сообщили, что девушку похитили по дороге домой, причем похитители ее подвергли жестоким пыткам.

"После освобождения из плена похитителей, госпожа Алихил направлена в больницу под наблюдение врачей", – говорится в сообщении. МИД Афганистана не привел других деталей инцидента и потребовал от Пакистана расследования и защиты для дипломатов.

МИД Пакистана подтвердил факт похищения. По данным ведомства, девушку схватили, когда она каталась на арендованном велосипеде. Полиция начала расследование, охрана посла Алихила и его семьи усилена, уверяют в Пакистане.

[ + – ] Наджибулла Алихил

"Министерство иностранных дел Исламской Республики Афганистан с глубоким сожалением сообщает, что дочь афганского посла в Исламабаде Наджибуллы Алихила была похищена неизвестными по дороге домой", — говорится в заявлении МИД Афганистана.

Накануне похищения дочери посла, в пятницу, 16 июля, президент Афганистана Ашраф Гани обвинил премьер-министра Пакистана Имран Хана и пакистанских военных в поддержке талибов. Он сказал, что "более 10 000 боевиков-джихадистов" вошли в Афганистан из Пакистана за последний месяц, и что Исламабад не смог убедить Талибан "серьезно" участвовать в мирных переговорах.

Хан в ответ сказал, что "несправедливо" обвинять Пакистан в ситуации в Афганистане.

Напомним, лидеры Талибана назвали условия, при которых они могут объявить трехмесячное перемирие в Афганистане.

Фокус ранее писал, то, что сейчас происходит в Афганистане после начала вывода американских войск, — хороший урок для Украины.

Отметим, что в 2008 году в Пакистане был похищен генконсул Афганистана в Пешаваре. Его удалось освободить лишь через два года.