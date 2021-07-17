У Пакистані викрали і катували дочку посла Афганістану

Дівчину схопили, коли вона каталася на велосипеді, і насильно утримували кілька годин.

Сілс, дочка посла Афганістану в Пакистані Наджібулли Аліхіла, була викрадена 16 липня в Ісламабаді (столиці Пакистану), її катували, але пізніше відпустили. Про це повідомила пресслужба МЗС Афганістану 17 липня.

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У відомстві повідомили, що дівчину викрали по дорозі додому, причому викрадачі її піддали жорстоким тортурам.

"Після звільнення з полону викрадачів, пані Аліхіл направлена до лікарні під нагляд лікарів", — йдеться в повідомленні. МЗС Афганістану не призвів інших деталей інциденту і зажадав від Пакистану розслідування і захисту для дипломатів.

МЗС Пакистану підтвердив факт викрадення. За даними відомства, дівчину схопили, коли вона каталася на орендованому велосипеді. Поліція почала розслідування, охорона посла Аліхіла і його сім'ї посилена, запевняють в Пакистані.

[ + – ] Наджібулли Аліхіл

"Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Афганістан з глибоким жалем повідомляє, що дочка афганського посла в Ісламабаді Наджібулли Аліхіла була викрадена невідомими по дорозі додому", — йдеться в заяві МЗС Афганістану.

Напередодні викрадення дочки посла, в п'ятницю, 16 липня, президент Афганістану Ашраф Гані звинуватив прем'єр-міністра Пакистану Імран Хана і пакистанських військових у підтримці талібів. Він сказав, що "більше 10 000 бойовиків-джихадистів" увійшли в Афганістан з Пакистану за останній місяць, і що Ісламабад не зміг переконати Талібан "серйозно" брати участь в мирних переговорах.

Хан у відповідь сказав, що "несправедливо" звинувачувати Пакистан в ситуації в Афганістані.

Нагадаємо, лідери Талібану назвали умови, при яких вони можуть оголосити тримісячне перемир'я в Афганістані.

Фокус раніше писав, то, що зараз відбувається в Афганістані після початку виведення американських військ, — хороший урок для України.

Відзначимо, що в 2008 році в Пакистані був викрадений генконсул Афганістану в Пешаварі. Його вдалося звільнити лише через два роки.