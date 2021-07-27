Несмотря на контроль талибов: Пакистан вновь открыл крупнейший погранпункт с Афганистаном

Пограничникам неизвестно, как контролируют проход товаров через границу, но в первый день открытия туда направили 100 фур с различного рода продукцией.

Вчера, 25 июля, Пакистан открыл крупнейший контрольно-пропускной пункт на юго-западе Афганистана, который контролируют боевики Талибана и завезли туда 100 грузовиков с разными товарами. Об этом сообщает Reuters.

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Один из высокопоставленных чиновников в приграничном районе заявил, что таким образом Пакистан возобновил транзитную торговлю Афганистана через Чаман — ключевой порт для экспорта афганской продукции в Пакистане. КПП будет работать 6 дней в неделю.

Источники издания в таможне сообщили, что приграничный афганский город Веш все еще контролируется Талибаном и неизвестно, какие меры контроля принимаются при перевозке товаров через границу. Торговцы оказали давление на правительство Пакистана, чтобы они пропустили 100 грузовиков, в противном случае товары бы испортились.

МВД и Минфин Афганистана и представитель Талибана отказались комментировать открытие границы. При этом правительство Афгана постоянно обвиняет Пакистан в поддержке талибов, но Исламабад все отрицает.

Напомним, 14 июля Талибан заявил о взятии под контроль ключевого погранпункта с Пакистаном.

В США продолжают авиаудары по Афганистану в поддержку правительства. Талибы же заявляют о необходимости смены правительства для перемирия.

Сообщалось также, что в Пакистане похитили дочь посла Афганистана во время вызова такси. Пакистан заявляет, что похищения не было — это "международный заговор".