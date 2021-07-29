Афганістан стане "державою-ізгоєм", якщо таліби захоплять владу, — Блінкен

За останні кілька тижнів Талібан взяв під контроль уже 421 район країни, сусідні країни побоюються зростання терористичної загрози з їхньої території.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром заявив, що Афганістан стане державою-ізгоєм, якщо таліби захоплять владу в країні. Про це повідомляє Al Jazeera.

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"Афганістан, який не поважає права свого народу, Афганістан, який здійснює звірства проти свого власного народу, стане державою-ізгоєм", — заявив Блінкен.

В останні кілька тижнів Талібан взяв під контроль уже 421 район Афганістану. Сусідні країни побоюються зростання терористичної активності у своїх країнах через дії бойовиків.

[ + – ] Карта контролю території Афганістану Фото: covid-rules

Нещодавно делегація талібів провела переговори з Китаєм щоб запевнити, що вони не дозволять використовувати Афганістан для плацдарму інших країн. Китайська сторона побоюється, що Афганістан може стати плацдармом для уйгурських сепаратистів у провінції Сіньцзян.

Нагадаємо, МЗС Китаю провело зустріч з талібами, під час якої пообіцяли повернути їх у політичне русло. Пакистан відкрив найбільший прикордонний пункт з Афганістаном, який контролюють таліби.

У США заявили, що продовжать авіаудари по талібах, незважаючи на виведення військ.