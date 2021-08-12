До столиці 150 кілометрів: таліби за тиждень захопили вже десяту провінцію Афганістану

Тепер бойовики хочуть просунутися на південь до провінцій Кандагар і Гільменд, де більшість округів вже контролюються "Талібаном".

У середу, 11 серпня, бойовики радикального руху "Талібан" захопили аеропорти в афганських містах Фарах і Кундуз. Також таліби взяли під контроль військову базу в Кундузі, сотні солдатів Афганістану здалися загарбникам. Про це повідомляє "Голос Америки".

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За словами афганського депутата Шаха Хан Шерзада, аеропорт і армійський корпус у Кундузі дістався "Талібану" з усім обладнанням. Журналіст Адітья Радж Каул оприлюднив у своєму Twitter відео, на якому, за його словами, показано, що таліби захопили винищувач Мі-24, переданий урядом Індії в подарунок Афганістану.

[ + – ] Бойовики "Талібану" захопили винищувач Мі-24

У свою чергу "Талібан" заявив, що його сили повністю контролюють дев'ять столиць провінцій і мають намір продовжувати захоплювати інші. Прессекретар талібів Забіхула Моджахід у коментарі "Голосу Америки" заявив, що падіння дев'яти столиць означає, що повстанці "ефективно" контролюють дев'ять із 34 провінцій Афганістану.

Моджахід також сказав, що таліби хочуть просунутися на південні провінції Кандагар і Гільменд, де більшість округів уже контролюються бойовиками.

Тим часом агентство AFP із посиланням на місцевого законодавця повідомило, що таліби захопили місто Газні, яке є столицею однойменної провінції. Це місто розташоване всього в 150 кілометрах від столиці Афганістану Кабула. Таким чином, це вже десята столиця провінції Афганістану, взята "Талібаном" за тиждень.

Що стосується регіонів на півночі країни, то вони традиційно є антиталібськими, але саме тут члени "Талібану" вже захопили більшість провінцій під час свого наступу. Всього за останні кілька днів бойовики руху захопили Файзабад, (провінція Бадахшан) Зарандж (провінція Німроз), Шіберган (провінція Джаузджан), Талукан (провінція Тахар), Сарі-Пуль (столиця однойменної провінції), Кундуз (столиця однойменної провінції), Айбак (провінція Саманган), Пуль-Хумрі (Баглан) а також Фарах (однойменна провінція) і Газні (однойменна провінція).

[ + – ] Столиці афганських провінцій, захоплених "Талібаном" за тиждень Фото: AFP

Журналісти з посиланням на слова одного з високопоставлених чиновників Євросоюзу також повідомили, що "Талібан" поширив свій контроль на 65% країни.

Тим часом телеканал 1TV з посиланням джерела передає, що уряд Кабула вже запропонував талібам розділити владу в Афганістані в обмін на припинення наступу. За даними журналістів, йдеться про новий мирний план. Однак пізніше в представництві президента Афганістану Мухаммада Ашрафа Гані заявили, що колишній мирний план, раніше відкинутий талібами, змінений не буде.

Нагадаємо, захоплення територій Афганістану бойовиками "Талібану" активізувався після початку виведення військ США та НАТО з території держави.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен недавно запевнив, що Афганістан стане країною-ізгоєм у разі, якщо таліби візьмуть під свій контроль усю територію країни.