Таліби почали штурм Мазарі-Шаріфу, центру провінції на півночі Афганістану (відео)

Пентагон приступив до планування операції з евакуації з Кабулу всього складу американського посольства.

Вранці в суботу, 14 серпня, бойовики руху "Талібан" почали штурм міста Мазарі-Шаріф, центру провінції Балх на північному заході країни.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Моджахеди Ісламського Емірату почали точкові і швидкі операції по ворожих об'єктах з усіх кінців міста. За новою інформацією, противник зазнав втрат, і моджахеди просуваються вперед", — сказав прессекретар талібів Забіхула Муджахід, передає агентство "Інтерфакс".

Бойовики також прорвалися на околиці міста Шаран, столиці провінції Пактіка на південному сході Афганістану.

"До нас потрапило багато зброї і спорядження. В даний час йде бій в першому районі Шарана, моджахеди просуваються до резиденції губернатора", — повідомив Муджахід.

Минулої ночі таліби спробували захопити місто Маймай, центр провінції Фарьяб на північному заході Афганістану.

Фарьяб і Балх — дві провінції на півночі країни, які до сих пір не захоплені талібами.

Відзначимо 10 серпня афганської армії вдалося відбити спроби "Талібану" наблизитися до Мазарі-Шаріфу. Перед цим таліби заявили, що ситуація в районі повністю вийшла з-під контролю влади, і оголосили про швидку перемогу.

Пентагон приступив до планування операції по евакуації з Кабулу всього складу американського посольства, повідомляє видання Politico. За словами джерел видання, Центральне командування збройних сил США вважає повну евакуацію посольства неминучою.

Нагадаємо, 12 серпня таліби заявили, що взяли Кандагар і Герат — другий і третій за величиною міста Афганістану і столиці однойменних провінцій, 13 серпня ця інформація отримала офіційне підтвердження. Бої між талібами і урядовими військами, яких підтримують місцеві ополченці, йдуть в 50 кілометрах від столиці країни Кабулу.

US News з посиланням на джерела в американській і іноземній розвідці повідомило, що Китай готовий визнати "Талібан" законним урядом Афганістану в разі, якщо йому вдасться повалити уряд в Кабулі.