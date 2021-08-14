Талибы захватили столицу провинции Пактика на востоке Афганистана (видео)

В городе Кандагар боевики впервые завладели крупной радиостанцией, которую используют для трансляции своих новостей и заявлений.

14 августа радикальная организация "Талибан" захватили в Афганистане город Шаран, столицу провинции Пактика на востоке страны. Об этом агентству Associated Press сообщил представитель местного парламента Халид Асад.

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Провинция Пактика граничит с Пакистаном на востоке страны. В настоящее время сражения между талибами и правительственными войсками проходят примерно в 11 километрах к югу от Кабула, столицы Афганистана. В субботу боевики также захватили всю провинцию Логар и задержал местных чиновников, об этом СМИ сообщил депутат Хода Ахмади.

В недавней видеозаписи "Талибан" объявил о захвате главной радиостанции в городе Кандагар. Боевики переименовали ее в "Голос шариата" и планируют передавать новости, политическую аналитику и цитировать Коран. Все сотрудники радиостанции остались на рабочих местах. Как отмечает AP, талибы ранее использовали мобильные станции, однако контроль над радиовещанием в крупном городе захватили впервые.

Ранее стало известно, что 14 августа талибы начали штурм города Мазари-Шарифа, столицы провинции Балх, а также ворвались в Шаран. Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид заявил, что они завладели большим количеством оружия и снаряжения. Прошлой ночью они попытались захватить город Маймана, столицу провинции Фарьяб, расположенную на северо-западе.

За последние недели талибы быстро продвинулись по северному, западному и южному Афганистану на фоне вывода войск США и теперь контролируют 16 из 34 провинциальных столиц. 14 августа Президент Афганистана Ашраф Гани впервые выступил на телевидении после начала "марш-броска" Талибана. Глава государства поклялся не отказываться от "достижений" за последние 20 лет, прошедших с тех пор, как США свергли талибов после терактов 11 сентября.

[ + – ] Захваченные талибами столицы Афганистана (без Шарана) Фото: aljazeera.com

"Мы начали консультации внутри правительства со старейшинами и политическими лидерами, представителями разных уровней общества, а также с нашими международными союзниками", — заявил он.

Писали также, что 13 августа "Талибан" захватил столицу провинции Логар — город Пули Алама, который расположен в 50 километрах от Кабула. Боевики ворвались во все правительственные учреждения, пленили губернатора и главу секретной службы.