50 километров до Кабула. Талибан захватил столицу провинции Логар (видео)
Боевики захватили самые важные правительственные учреждении и взяли в плен губернатора провинции, а также главу секретной службы.
Боевики радикальной группировки "Талибан" захватили город Логар – столицу провинции Пули Алама всего в 50 километрах к югу от столицы Кабула, сообщает в пятницу, 13 августа rnd.de.
Боевиками захвачены самые важные правительственные учреждения в городе, талибы взяли в плен губернатора провинции и главу секретной службы.
Пули-Алам с населением около 120 тысяч человек является столицей провинции Логар на востоке Афганистана. По данным разведки, боевики "Талибана" собираются в провинции Логар для нападения на Кабул.
Талибы контролируют в стране уже пять из семи районов, от Пули Алама до Кабула всего полтора часа езды на автомобиле.
Вместе с Логаром "Талибан" за неделю захватил 16 из 34 столиц провинций.
Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин, публикует в своем Telegram-канале видео из Афганистана.
На кадрах можно видеть массовый переход на сторону талибов правительственных войск.
Ранее сообщалось, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех покинул родную страну и бежал в соседний Таджикистан.
Также известно, что талибы за неделю захватили уже одиннадцатую провинцию Афганистана. Боевики движения "Талибан" планируют продвинуться на юг к провинциям Кандагар и Гильменд.
Кроме того, Талибан взял под полный контроль Кандагар.