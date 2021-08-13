50 километров до Кабула. Талибан захватил столицу провинции Логар (видео)

Боевики захватили самые важные правительственные учреждении и взяли в плен губернатора провинции, а также главу секретной службы.

Боевики радикальной группировки "Талибан" захватили город Логар – столицу провинции Пули Алама всего в 50 километрах к югу от столицы Кабула, сообщает в пятницу, 13 августа rnd.de.

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Боевиками захвачены самые важные правительственные учреждения в городе, талибы взяли в плен губернатора провинции и главу секретной службы.

Пули-Алам с населением около 120 тысяч человек является столицей провинции Логар на востоке Афганистана. По данным разведки, боевики "Талибана" собираются в провинции Логар для нападения на Кабул.

Талибы контролируют в стране уже пять из семи районов, от Пули Алама до Кабула всего полтора часа езды на автомобиле.

Вместе с Логаром "Талибан" за неделю захватил 16 из 34 столиц провинций.

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин, публикует в своем Telegram-канале видео из Афганистана.

На кадрах можно видеть массовый переход на сторону талибов правительственных войск.

[ + – ] Массовая сдача афганских военных под Кандагаром

[ + – ] Еще один массовый переход афганских военных на сторону талибов

Ранее сообщалось, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех покинул родную страну и бежал в соседний Таджикистан.

Также известно, что талибы за неделю захватили уже одиннадцатую провинцию Афганистана. Боевики движения "Талибан" планируют продвинуться на юг к провинциям Кандагар и Гильменд.

Кроме того, Талибан взял под полный контроль Кандагар.