UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Наступление талибов в Афганистане

50 километров до Кабула. Талибан захватил столицу провинции Логар (видео)

208
Афганистан, Талибан, талибы,
Фото: cnn.com | Талибы в Афганистане

Боевики захватили самые важные правительственные учреждении и взяли в плен губернатора провинции, а также главу секретной службы.

Боевики радикальной группировки "Талибан" захватили город Логар – столицу провинции Пули Алама всего в 50 километрах к югу от столицы Кабула, сообщает в пятницу, 13 августа rnd.de.

Боевиками захвачены самые важные правительственные учреждения в городе, талибы взяли в плен губернатора провинции и главу секретной службы.

Пули-Алам с населением около 120 тысяч человек является столицей провинции Логар на востоке Афганистана. По данным разведки, боевики "Талибана" собираются в провинции Логар для нападения на Кабул.

Талибы контролируют в стране уже пять из семи районов, от Пули Алама до Кабула всего полтора часа езды на автомобиле.

Вместе с Логаром "Талибан" за неделю захватил 16 из 34 столиц провинций.

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин, публикует в своем Telegram-канале видео из Афганистана.

На кадрах можно видеть массовый переход на сторону талибов правительственных войск.

Массовая сдача афганских военных под Кандагаром
Еще один массовый переход афганских военных на сторону талибов

Ранее сообщалось, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех покинул родную страну и бежал в соседний Таджикистан.

Также известно, что талибы за неделю захватили уже одиннадцатую провинцию Афганистана. Боевики движения "Талибан" планируют продвинуться на юг к провинциям Кандагар и Гильменд.

Кроме того, Талибан взял под полный контроль Кандагар.