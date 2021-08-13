Наступление талибов: вице-президент Афганистана Салех бежал в Таджикистан, — СМИ (фото)

Вице-президент покинул Афганистан на вертолете. В пятницу Амрулла Салех должен опубликовать видеообращение к афганскому народу

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех покинул родную страну и бежал в соседний Таджикистан. Об этом сообщает Спутник.

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По неподтвержденным данным, Амрулла Салех бежал из Афганистана в Таджикистан в целях безопасности.

Официального подтверждения информации о том, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех скрывается на территории соседнего Таджикистана, пока не поступало.

В своем Facebook Амрулла Салех написал, что будет как можно дольше защищать права всего афганского народа.

"Клянусь Богом — клянусь славным путем моего вождя, что не запятнаю его наследие. Мне не нужно публично объяснять свои планы… Будьте уверены, что мы победим, но не без жертв. Горжусь способностью и мотивацией наших вооруженных сил", — написал вице-президент Афганистана в своем Facebook и пообещал, что боевики "Талибан" потерпят поражение.

Но Амрулла Салех в своей публикации прямо не написал, что покинул территорию Афганистана и бежал в Таджикистан.

Афганский журналист Халид Амири в своем Twitter сообщил, что, по неподтвержденным данным, вице-президент Афганистана Амрулла Салех вылетел в Таджикистан на вертолете, и в пятницу, 13 августа, должен опубликовать видеообращение к народу.

"Из многих источников поступают неподтвержденные сведения о том, что Амрулла Салех уехал в Таджикистан. Члены его партии согласились с тем, что вчера вечером он улетел в Таджикистан на вертолете, и сегодня он появится в видеообращении", — написал Халид Амири в своем микроблоге, но через время удалил публикацию.

[ + – ] Бегство Амрулла Салеха

Ранее Фокус сообщал, что талибы за неделю захватили уже десятую провинцию Афганистана. Боевики движения "Талибан" планируют продвинуться на юг к провинциям Кандагар и Гильменд, а до столицы Кабула остается всего 150 километров.

Также Фокус рассказывал, что талибы взяли под полный контроль Кандагар. Местные жители описывают ситуацию как "ужасную", а в черте Кандагара продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками "Талибана".