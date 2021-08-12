Второй по величине город Афганистана. Талибы заявили о полном захвате Кандагара (видео)

Местные жители описывают ситуацию как "ужасную". Между боевиками и правительственными войсками ведутся ожесточенные бои.

В среду, 11 августа, боевики радикального движения "Талибан" вошли во второй по величине город Афганистана Кандагар, сообщает в четверг, 12 августа Аль-Джазира, ссылаясь на местных жителей.

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Некоторые из них описывают ситуацию в Кандагаре как "ужасную", между повстанцами и правительственными войсками в черте города продолжаются ожесточенные бои.

Корреспондент Аль-Джазиры в Кабуле (столица Афганистана) Шарлотта Беллис заявила, что талибы заявляют в социальных сетях о полном захвате стратегически важного города.

"Талибан только что написал в Твиттере, что захватил Кандагар. Мы понимаем, что это не полностью правда, но мы понимаем также, что прямо сейчас в городе Кандагар идут ожесточенные бои", – сказала журналистка.

По словам Беллис, Кандагар является огромным активом для правительства Афганистана, и "приоритетом, за который оно должно держаться". Всего в этом городе проживает около 400 тысяч человек.

[ + – ] Боевики в Кандагаре

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин опубликовал видео происходящего в городе.

[ + – ] Кадры из Кандагара

Ранее сообщалось, что боевики "Талибана" захватили аэропорты в афганских городах Фарах и Кундуз и взяли под контроль военную базу в Кундузе.

8 августа Талибан взял под контроль один из крупнейших городов на севере страны – Кундуз.

А 7 августа боевики "Талибана" заняли город Шибарган (столицу провинции Джаузджан в Афганистане).