Не прошло и суток: "Талибан" захватил столицу второй провинции в Афганистане

Талибы разрушили город при помощи тяжелого вооружения и оттеснили правительственные войска к аэропорту. Ранее им пять лет не удавалось захватить областные центры.

7 августа, боевики движения "Талибан" заняли город Шибарган — столицу провинции Джаузджан в Афганистане. Об этом пишет таблоид The Guardian со слов главы регионального совета Бабура Эйчи, который сейчас скрывается.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, члены "Талибана" 10 дней атаковали город, а в субботу утром ворвались внутрь с тяжелым вооружением. Сейчас правительственные войска отступили под натиском боевиков и сейчас удерживают только аэропорт на северной окраине Шибаргана, готовясь обороняться.

"Они начали свое крупное нападение около 4 часов утра, а город ппал около 13 часов", — отметил Бабур Эйчи. — "Местные силы безопасности вместе с силами народного восстания во второй половине дня отступили после ожесточенных столкновений и сопротивления. Они вернулись в аэропорт, одно из немногих мест, оставшихся под контролем правительства".

Член провинциального совета Джаузджан Бисмиллах Сахиль сообщил телекомпании Al Jazeerа, что боевики Талибана захватили ключевые здания, такие как офис губернатора, штаб полиции и центральную тюрьму в городе. В Министерстве внутренних дел опровергают полный захват города и заявили, что правительственные силы готовятся к контрнаступлению, как только прибудет подкрепление, спецназ и авиаподдержка.

"К сожалению, город полностью разрушен", — отметил вице-губернатор региона Кадер Малия.

[ + – ] На карте отмечен город Шибарган столица провинции Джаузджан [ + – ] На карте красным цветом отмечены районы под контролем Талибов, синим - правительства, желтым - ведутся бои Фото: BBC

Афганистан делится на 34 провинции (вилаята), которые в свою очередь делятся на 398 районов (пушту и дари).

В Шибаргане проживает известный афганский авторитет Абдул Рашид Дустум, который руководил одним из крупнейших ополчений на севере и прославился борьбой с "Талибаном" в 1990-х годах, а также обвинениями в убийстве тысяч военнопленных. На днях он вернулся в Афганистан после лечения в Турции, а 7 августа провел встречу с президентом страны Ашрафом Гани в Кабуле и призвал вместе "выступить против врага".

"Талибан" продолжает сражаться с правительственными войсками по мере того, как военные США покидают территорию Афганистана. По разным оценкам, движение контролирует от 50% до 80% страны, хотя до недавнего времени им пять лет не удавалось захватить областные центры.

Это столица уже второй провинции, которую боевики захватили за последние сутки. Так 6 августа "Талибан" взял под контроль город Зарандж в Нимрозе. В тот же день велись бои за города Герат, Лашкаргах и Кандагар.

Фокус также писал, как "Талибан" налаживает отношения с Китаем. 28-29 июля делегация афганского движения приехала в Поднебесную с официальным визитом, в ходе которых провели переговоры с главой МИД Ван И и его помощником Ву Цзянхао.